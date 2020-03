Il Paradiso delle Signore: ecco quando va in onda il matrimonio di Adelaide

Il Paradiso delle Signore: Adelaide sposa Achille Ravasi, quando vedremo in tv il matrimonio

Fiori d’arancio in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Nonostante l’amore che da sempre prova per Umberto e i dubbi dei nipoti su Ravasi, Adelaide sposa Achille. Il matrimonio sarà trasmesso su Rai Uno il prossimo 9 aprile. In barba all’emergenza Coronavirus – che ha bloccato le riprese delle ultime puntate – la soap ci farà compagnia per tutto il mese di aprile. E le nozze di Achille e la Contessa sono sicuramente uno degli eventi più attesi. E più chiacchierati, visto che tra gli invitati risultano pure Angela Barbieri e Ludovica Brancia, rispettivamente attuale ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Le nozze di Adelaide: le anticipazioni dell’attrice Vanessa Gravina

“Adelaide è determinata e non cambierà idea. Riccardo la accompagnerà all’altare e le farà da testimone, e in cambio la Contessa accetterà Angela come sua fidanzata. Marta, invece, parteciperà con il marito Vittorio. E ci sarà anche Umberto. Nonostante tutto quello che è accaduto, tra loro c’è amore e lui non vorrà mancare”, ha anticipato Vanessa Gravina alla rivista Di Più Tv. “Per Adelaide è chiaro che il suo cuore batterà sempre per Umberto, ma farà questa scelta per ripicca e perché vuole un risarcimento dalla vita. Vuole sentirsi importante, vuole un uomo che le dia l’esclusività”, ha aggiunto la 46enne.

Achille Ravasi nasconde un segreto a Il Paradiso delle Signore

Dopo il matrimonio – che verrà dunque celebrato – verrà a galla un segreto importante su Achille Ravasi. Un segreto che non è legato solo ed esclusivamente ai suoi debiti…