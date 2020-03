Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Angela al matrimonio di Adelaide

Il Paradiso delle Signore: Adelaide sposa Ravasi, Angela e Riccardo al matrimonio della Contessa

Si fa sempre più seria la storia d’amore tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri a Il Paradiso delle Signore. Dopo aver lasciato Ludovica il rampollo ama la Venere alla luce del sole. Affronta il fratello di lei, Marcello, e successivamente la zia Adelaide. Che sta per sposare il fidanzato Achille Ravasi. Un matrimonio che fa discutere ma che alla fine viene celebrato. E all’evento Riccardo porta come con sé Angela dopo aver raggiunto un accordo con la zia. Un vero e proprio debutto in società per la nuova coppia, che ovviamente fa chiacchierare per via delle umili origini della ex cameriera del circolo.

L’accordo tra Riccardo Guarnieri e la zia Adelaide

“Riccardo accompagnerà Adelaide all’altare e le farà da testimone. In cambio la Contessa accetterà Angela come sua fidanzata”, ha anticipato Vanessa Gravina, tra le attrici più amate de Il Paradiso delle Signore, al settimanale Di Più Tv. Quindi Adelaide si piega alla volontà del nipote che, va sottolineato, continua a nutrire dei dubbi nei confronti di Achille Ravasi. E non a torto visto che l’uomo, interpretato dall’esperto Roberto Alpi, vuole convolare a nozze con Adelaide solo per sanare i suoi numerosi debiti. Anche se pare ci sia qualcos’altro dietro, come rivelato dalla Gravina: “I nipoti di Adelaide non hanno tutti i torti a dubitare di Achille, ma il motivo non posso rivelarlo. Lo scopriremo dopo le nozze“.

Torna Nicoletta Cattaneo a Il Paradiso delle Signore

Dunque la storia tra Riccardo e Angela spicca il volo ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Entro la fine della stagione dovrebbe ritornare Nicoletta Cattaneo mentre Ludovica fa ancora parte della soap ed è tra gli invitati al matrimonio di Achille e Adelaide.