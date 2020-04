Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide e Achille Ravasi si sposano ma qualcosa va storto

La storia tra Adelaide di Sant’Erasmo e Achille Ravasi continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Nonostante la notte di passione con il cognato Umberto prima delle nozze, la Contessa diventa la moglie di Ravasi. Che, com’è noto, è riuscito ad ottenere pure la gestione del patrimonio della donna. Ma, come sappiamo, Achille non è per niente limpido come vuol far credere e la verità viene a galla subito dopo il matrimonio. Anzi, qualcosa accade durante la luna di miele, come confidato dall’attore Roberto Alpi, ex volto storico di Centovetrine, Un posto al sole e tante altre fiction italiane.

Le parole di Roberto Alpi: anticipazioni su Adelaide e Achille Ravasi

“Non credo che Ravasi abbia dimostrato chissà quale cattiveria, ma di certo in lui c’è opportunismo, c’è il desiderio di arrivare al suo obiettivo usando tutti i mezzi leciti e illeciti. Ha un lungo passato alle spalle che non conosciamo e ora torna a Milano e cerca di riprendersi un pezzo della sua vita, della sua giovinezza. Voleva sposare la Contessa fin da allora e se non ci fosse stato quel bellimbusto di Umberto Guarnieri, che mi ha allontanato dalla famiglia, lo avrei fatto tanti, tanti anni fa”, ha dichiarato Roberto Alpi a Tele Più. “Dopo il matrimonio i due giovincelli partiranno in viaggio di nozze. Sarà un giro del mondo e durante il lungo viaggio succederà qualcosa”, ha aggiunto l’attore 67enne.

Il Paradiso delle Signore in onda fino alla fine di aprile su Rai Uno

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai Uno fino alla fine di aprile. Al momento il cast non ha ancora filmato le ultime puntate e non è chiaro quando si può tornare a girare. Non è da escludere che la stagione possa chiudersi prima – come accaduto con Grey’s Anatomy – e che le ultime puntate di quest’anno vengano poi introdotte nella prossima stagione (la quinta) in onda a settembre e già confermata.