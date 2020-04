Il Paradiso delle Signore anticipazioni: il matrimonio tra Adelaide e Ravasi si farà ma prima delle nozze lei fa l’amore con il cognato Umberto

Questo matrimonio s’ha da fare! Ebbene sì, al Paradiso delle Signore Adelaide e Achille Ravasi diventano ufficialmente moglie e marito. Nessun intoppo durante la cerimonia, nemmeno da parte di Umberto, ancora innamorato della cognata. I due fanno addirittura l’amore la sera prima delle nozze ma la Contessa è determinata: nonostante quello che prova da sempre per Guarnieri vuole andare fino in fondo con Ravasi. E così lo sposa anche se i nipoti Marta e Riccardo sono del tutto contrari e sospettano di Achille che, nel frattempo, è riuscito a diventare pure tutore del patrimonio di Adelaide.

I guai di Achille Ravasi vengono a galla dopo il matrimonio con Adelaide

Dopo le nozze, Achille e Adelaide partono per un lungo viaggio di nozze che dura ben tre settimane. Una scelta presa dagli sceneggiatori per consentire a Vanessa Gravina di dedicarsi alla sua tournée teatrale. Spettacolo che, al momento, è stato cancellato per via del Coronavirus. Ma la Gravina è pronta a tornare nelle ultime puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, che al momento sono state lasciate in stand by per colpa del Covid-19. E nelle ultime puntate la Contessa Adelaide viene a scoprire il terribile segreto di Achille e cosa ha spinto l’uomo a derubare prima Ludovica e poi la neo moglie.

Il Paradiso delle Signore in onda fino alla fine di aprile su Rai Uno

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai Uno fino alla fine di aprile. Al momento il cast non ha ancora filmato le ultime puntate e non è chiaro quando si può tornare a girare. Non è da escludere che la stagione possa chiudersi prima – come accaduto con Grey’s Anatomy – e che le ultime puntate di quest’anno vengano poi introdotte nella prossima stagione (la quinta) in onda a settembre e già confermata.