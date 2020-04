Il Paradiso delle Signore oggi ultima puntata. Tersigni: “Forse sul set a giugno”

Il Paradiso delle Signore puntata lunedì 27 aprile 2020: la soap opera costretta a fermarsi prima

Nonostante gli ottimi ascolti raggiunti negli ultimi mesi, Il Paradiso delle Signore è costretto a fermarsi. A causa del Coronavirus la troupe non è riuscita a girare le ultime puntate che sarebbero andate in onda su Rai Uno fino alla fine di maggio. E così l’ultima puntata va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2020, con un finale praticamente “mozzato”. Niente paura: Vittorio, Marta, Riccardo, Angela e tutti gli altri torneranno presto. L’azienda ha infatti confermato una nuova stagione della soap opera e gli sceneggiatori, nonostante la quarantena, hanno già scritto la nuova sceneggiatura. In un’intervista a Vanity Fair l’attore protagonista Alessandro Tersigni ha anticipato qualcosa del futuro della serie nella quale recita dal 2015, quando era ancora una fiction in onda in prima serata.

Cosa ha detto Alessandro Tersigni sul futuro de Il Paradiso delle Signore

“Ritorneremo presto sul set. Non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza”, ha dichiarato Alessandro Tersigni a Vanity Fair. Dunque, il cast potrebbe tornare a girare in estate in modo che le nuove puntate siano disponibili già dal prossimo settembre. “Vittorio e Marta avevano una sorpresa per il pubblico. Toccherà aspettare un po’ per scoprirla. Non vediamo l’ora di ritornare sul set a divertirci e a stressarci, tutti quanti insieme”, ha anticipato l’attore de Il Paradiso delle Signore.

Alessandro Tersigni spiega il successo de Il Paradiso delle Signore

A proposito del grande successo de Il Paradiso delle Signore Alessandro Tersigni (che sta vivendo la quarantena insieme alla moglie Maria Stefania e al figlio) ha dichiarato: “Il segreto sta nella scrittura e in tutti noi che siamo stati capaci di raccontare le vicende di questi personaggi con passione e semplicità. La gente lo ha percepito. Ci scrivono nonni, mamme, zie e giovani sui social. In questo periodo di quarantena la gente a casa ci ha apprezzato ancora di più“.