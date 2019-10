Perché nessuno sa come si chiama il figlio di Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo

Sono passati due anni dalla nascita del figlio ma Alessandro Tersigni non ha ancora rivelato il nome del bambino. Né il protagonista de Il Paradiso delle Signore né la moglie Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici, hanno mai svelato il nome scelto per il loro primogenito. Una decisione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno visto che la coppia fa parte del mondo dello spettacolo. Ma Tersigni ha difeso a spada tratta questa scelta, rimarcando che è stata fatta per il bene del bambino. Il cui arrivo non è stato annunciato con grandi clamori: la verità si è appresa solo diversi giorni dopo il parto, quando Tersigni era già a spasso con la carrozzina per le strade di Roma.

Alessandro Tersigni parla della sua decisione sul figlio

“Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”, ha spiegato Alessandro Tersigni al settimanale Grand Hotel. “Però posso dire che il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”, ha aggiunto.

Alessandro Tersigni vuole il secondo figlio da Maria Stefania

A due anni dal primogenito, Alessandro Tersigni ha ammesso che sogna di avere presto un altro erede. L’attore lanciato dal Grande Fratello desidera infatti una famiglia numerosa: un sogno che piano piano sta diventando realtà accanto a Maria Stefania Di Renzo, conosciuta ben 12 anni fa.