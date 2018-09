Alessandro Tersigni: la nuova vita con la moglie Maria Stefania e il figlio

La vita privata di Alessandro Tersigni tra la moglie Maria Stefania Di Renzo e il figlio

È un uomo soddisfatto e sereno Alessandro Tersigni. L’ex concorrente del Grande Fratello è oggi un attore in carriera, che si divide tra fiction e cinema. Ma il successo più grande l’ha ottenuto nella sua vita privata. Da circa dieci anni è impegnato con Maria Stefania Di Renzo, ex allieva di Amici oggi ballerina e insegnante di gyrotonic, che ha sposato nel 2016. La coppia ha un figlio, nato nel 2017, di cui Tersigni non ha mai voluto rivelare il nome. Alessandro ci tiene molto alla sua sfera sentimentale e protegge il più possibile il bambino. Tanto che trovare foto del piccolo, al contrario di tanti altri genitori Vip, è praticamente impossibile. “Non credevo di potermi innamorare di nuovo così tanto. Mi basta guardalo per sentirmi un uomo migliore”, ha confidato di recente il protagonista de Il Paradiso delle Signore al settimanale Chi.

Le dichiarazioni di Alessandro Tersigni su moglie e figlio

Alessandro Tersigni è un papà innamorato del proprio figlio ma soprattutto un uomo molto attento alla sua dolce metà. Come confessato dal diretto interessato, l’attore non fa mai mancare delle speciali attenzioni alla moglie Maria Stefania. “In coppia sono un uomo che sa ascoltare e che ha il dono di capire se ha torto o ragione. Sono uno che sa chiedere scusa e che cerca di alimentare il rapporto ogni giorno. In che modo? Mettendo un post it dietro la porta o sul volante della macchina se so che la mia donna dovrà usarla per andare a insegnare gyrotonic. Mando dei fiori a casa in un giorno qualsiasi, organizzo feste a sorpresa e non manco mai di fare una telefonata. Sono cose che fanno bene al matrimonio”, ha assicurato il 38enne.

Tersigni papà: “Una vicina aiuta me e mia moglie col bambino”

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono molto affiatati ma soprattutto dei genitori ben organizzati. “Ogni tanto sale anche una vicina che ci offre il suo aiuto. Nel nostro condominio siamo un po’ come una famiglia. Ci diamo sempre una mano a vicenda”, ha fatto sapere il giovane, che non si è per nulla montato la testa nel corso degli ultimi anni.