Il Paradiso delle Signore diventa una soap: Alessandro Tersigni contento del nuovo progetto

La fiction Il Paradiso delle Signore diventa una soap quotidiana su Rai Uno e Alessandro Tersigni è al settimo cielo per questo nuovo progetto. Non solo perché diventerà il protagonista assoluto – Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi hanno abbandonato i loro personaggi – ma anche perché potrà avere maggiore sicurezza economica. A dichiararlo lo stesso attore in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv. “Mi spaventava la mole di lavoro. Stiamo sul set per cinque, sei giorni alla settimana, dalla mattina alla sera, e giriamo anche sessanta pagine di copione alla volta. Temevo che non mi rimanesse tempo da dedicare al privato, a mia moglie e a mio figlio. Poi ho pensato che con un progetto così lungo potrò garantire sicurezza economica alla mia famiglia per molto tempo. Non ci saranno più mesi senza lavoro tra un progetto e l’altro, niente provini, attese”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Chi è la moglie di Alessandro Tersigni? Maria Stefania Di Rienzo

La moglie di Alessandro Tersigni è Maria Stefania Di Rienzo, ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La relazione tra i due è iniziata nel 2009, dopo che l’attore ha interrotto il legame con Melita Toniolo. Tersigni e Maria Stefania si sono sposati nel 2016 e sono diventati genitori nell’autunno 2017. La coppia non ha mai svelato il nome del loro bambino: entrambi tengono molto alla riservatezza e alla privacy.

Le anticipazioni sul ritorno de Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti prende il comando del grande magazzino dopo la scomparsa di Pietro Mori, il suo migliore amico. Oltre ad avere un nuovo impegno professionale, Vittorio deve dividersi tra due donne: Andreina, il suo grande amore, che diventa latitante dopo essere accusata dell’omicidio di Mori, e Marta, una nuova dipendente.