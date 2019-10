Alessandro Tersigni e la moglie: il sacrificio prima del matrimonio

Alessandro Tersigni a Vieni da me parla della moglie e del figlio

Un’intervista davvero unica quella che Caterina Balivo è riuscita a realizzare ad Alessandro Tersigni a Vieni da me. Per la prima volta il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha svelato qualche dettaglio in più della sua vita privata, sulla quale ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Da oltre dieci anni l’ex concorrente del Grande Fratello è impegnato con Maria Stefania Di Renzo, ex allieva di Amici oggi ballerina e insegnante di gyrotonic, che ha sposato nel 2016. La coppia ha un figlio, nato nel 2017, di cui Tersigni non ha mai voluto rivelare il nome. Alessandro ci tiene molto alla sua sfera sentimentale e protegge il più possibile il bambino. Nel programma di Rai Uno ha però regalato qualche aneddoto inedito, come la proposta di matrimonio fatta a Maria Stefania e conseguente sacrificio da parte di entrambi.

Alessandro Tersigni e la proposta di matrimonio per Maria Stefania Di Renzo

“Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia. Mi è preso un colpo ma quando è ritornata l’ho sposata subito. Il matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita, consiglio a tutti di sposarsi”, ha raccontato Alessandro Tersigni a Vieni da me. Dunque per un lungo periodo i due hanno dovuto vivere una relazione a distanza, con annessi sacrifici e rinunce, prima di diventare a tutti gli effetti marito e moglie. Oggi Maria Stefania continua a lavorare come insegnante di gyrotonic ma è occupata anche come ballerina a Parigi, dove vola una volta al mese.

Alessandro Tersigni a Vieni da me: dolci parole per la moglie e il figlio

“Maria Stefania è l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me”, ha puntualizzato Alessandro Tersigni nel salotto di Caterina Balivo. E sul figlio di due anni, di cui non ha mai rivelato il nome, ha ammesso: “Consiglio a tutti di fare i figli il prima possibile. È bellissimo averne. La prima parola che ha detto è stata papà”.