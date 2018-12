Marco Carta scrive a Giordana Angi dopo Amici, lei risponde commossa: “Grazie”

Amici 2018, Marco Carta ospite: la sua esibizione colpisce Giordana

Oggi nell’appuntamento del sabato con Amici 2018 c’è stato Marco Carta ospite. La sua esibizione ha particolarmente colpito una delle concorrenti di quest’anno, che a sua volta ha lasciato qualcosa al cantante soltanto con uno sguardo. Stiamo parlando di Giordana Angi, capitano della squadra di Atene di cui oggi si è parlato molto visto che non riescono a vincere le sfide contro Sparta. Per lei quindi non è stata una puntata facile, ha ammesso di non sentirsi un buon capitano per i suoi compagni di squadra. L’esibizione di Marco Carta però ha riportato alla luce delle vecchie emozioni di Giordana, così c’è stato uno scambio di complimenti su Instagram.

Marco Carta e Giordana Angi, lo scambio di complimenti su Instagram

Il primo a scrivere un messaggio tra le storie è stato Marco. Dopo la quinta puntata di oggi ricca di polemiche, ha taggato la concorrente di Amici 2018 e ha scritto: “Mi hanno colpito tanto gli occhi di Giordana Angi. Hanno lo stesso colore della sua voce”. Lei ha condiviso il messaggio tra le sue storie e naturalmente ha voluto rispondere ai complimenti di Carta. Queste le parole di Giordana: “Ogni parola sembrava la cantassi senza filtro dall’anima. Mi hai fatto vivere di nuovo ricordi ancorati sulla pelle. Grazie Marco Carta”. Sembrerebbe proprio che in quegli istanti in cui si sono guardati, ci sia stato un flusso di emozioni. E chissà, magari anche di comprensione, di vicinanza, visto che Giordana ha detto di aver rivissuto dei ricordi grazie alla canzone di Marco.

Giordana Angi di Amici 2018, una settimana non semplice per la cantante

Non è stata una settimana semplice per la concorrente e possiamo dire lo stesso della puntata di oggi. Neanche il suo duetto con Mameli (il nome del cantante ha un significato molto particolare) non ha colpito i professori, così come la sua esibizione sulle note di Sally. Ha perso entrambe le prove. Dopo la puntata però, oltre allo scambio di complimenti con Marco Carta, Giordana su Instagram ha scritto anche altro: “Oggi ho pianto tanto, ma ho anche guadagnato una forza indescrivibile! Sentire le vostre voci, leggere sguardi e parole ha confortato testa e cuore. […] In ogni cosa ci metterò sempre il mio vissuto, la mia storia, senza filtri, possibilmente con poesia, per dirvi sempre la verità, nel modo più bello che io conosca: la musica”. Andrà meglio dopo le festività natalizie? Intanto leggete le anticipazioni sulle puntate di gennaio!