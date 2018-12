Mameli Amici 2018, il cantante sorprende su Instagram: “Sono scappato da Catania”

Mameli di Amici 2018, perché si chiama così? La curiosità che tutti vogliono scoprire

Mameli di Amici 2018 è già entrato nel cuore del pubblico del talent show. Le sue canzoni hanno conquistato tutti, o almeno la maggior parte delle persone, sin dal primo ascolto. Ed è anche per questo che gli è stato assegnato un banco prima che si arrivasse all’ultima puntata disponibile per farlo. I professori quindi sono altrettanto convinti del talento di questo giovane cantautore, al punto da dargli un posto nella scuola quasi subito e cioè nella seconda puntata. Da quel sabato pomeriggio, Ci vogliamo bene di Mameli viene canticchiata e cercata sul Web. Su Instagram i follower del cantante sono aumentati e così lui ha pensato bene di attivare la funzione domande per rispondere alle curiosità dei fan.

Mameli spiega l’origine del suo nome d’arte su Instagram

Tra le tante domande giunte, c’è stato chi ha voluto chiedergli come mai ha scelto questo nome d’arte. Sì, è effettivamente un nome d’arte che nulla ha a che fare con il vero nome di Mameli: non è il suo cognome, né ha a che fare con la sua fidanzata o ricordi legati all’infanzia. La spiegazione di come è nato è ben più originale e l’abbiamo scoperta su Instagram: “La mia carriera è iniziata quando sono scappato da Catania. A Milano, in via Mameli… E non sai quanto ho sofferto in quella casa, e quante canzoni ho scritto…”. Lo ha raccontato anche alla redazione di Amici di Maria De Filippi, infatti si può leggere sulla scheda di presentazione, ma non lo ha fatto a cuore aperto come su Instagram. Sul social ha aggiunto di essere scappato da Catania inseguendo il suo sogno e si è aperto sulla sofferenza provata nella via da cui ha deciso di prendere il nome. Delle tante canzoni nate in quella casa di Milano e che, gli auguriamo, adesso potrà far conoscere al grande pubblico.

Amici 2018, il vero nome di Mameli è Mario Castiglione

Un racconto che ha toccato i fan di Mameli e che è piaciuto molto, soprattutto se si pensa che nella scuola già si parla di strategie e il clima idilliaco iniziale si sta sgretolando piano piano. Il vero nome di Mameli comunque è Mario Castiglione, ha 23 anni e viene da Catania, come ha specificato su Instagram. Siamo certi che in tutta la classe di Amici 2018, che si è completata nella terza puntata, è tra i concorrenti più promettenti: siete d’accordo?