La Marchesa d’Aragona presto diventerà nonna e parla dei sentimenti per Walter Nudo

Daniela Del Secco d’Aragona, dopo il grande successo e le polemiche sul suo titolo di marchesa, ultimamente è comparsa molto meno in tv. In questo momento, la chiacchieratissima protagonista del Grande Fratello Vip 2018 si appresta a diventare nonna e non vede l’ora di abbracciare il suo primo nipote, che si chiamerà Gianludovico. Sua figlia Ludovica, infatti, aspetta un figlio dal marito Gianalberto. I due hanno festeggiato da poco l’imminente arrivo della cicogna con un baby shower, usanza americana che sta prendendo sempre più piede anche qui in Italia in cui arriva una “pioggia di affetto e di regali” per il piccolo. Per l’occasione, la Marchesa d’Aragona si è raccontata tra le pagine del settimanale Di Più dove ha parlato del suo attuale rapporto con la conduttrice Barbara d’Urso, ma anche dei sentimenti che prova per Walter Nudo. I due si sono conosciuti nella casa del Gf e la Marchesa non ha mai nascosto la sua attrazione per l’attore. Daniela, inoltre, ha anche svelato di aver scritto un programma televisivo di cui, secondo quanto dichiarato al giornale, sarà anche la presentatrice.

Marchesa d’Aragona e Barbara d’Urso; il rapporto attuale

L’ex concorrente di Pechino Express grazie all’esperienza in casa Mediaset ha accresciuto la sua già grande popolarità. Un’annata incredibile quella del 2018 per la Marchesa, che dopo la partecipazione alla versione vip del GF è stata spessissimo ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live, sopratutto per difendersi dalle accuse che vorrebbero il suo titolo nobiliare fasullo. Al settimanale ha raccontato che anche se in questo momento non partecipa quasi più ai suoi show, con Barbara D’urso la relazione è buona: “Anche se non compaio così spesso nelle sue trasmissioni, siamo in contatto, ci scambiamo messaggi, ci facciamo gli auguro per le feste”, dichiara.

Daniela Del Secco davvero innamorata di Walter Nudo? “Siamo amici, c’è affetto tra noi”

La Marchesa D’aragona è ancora in contatto con Walter Nudo. Dall’uomo nella casa è stata molto attratta e anche se dichiara che sarà una nonna libera sentimentalmente, da lui continua ad essere affascinata. Così rivela che l’attore è l’unico uomo che l’ha colpita veramente negli ultimi tempi e che quando recentemente è stato male, si sono sentiti. “Mi affascina, siamo in contatto, l’ho sentito in questo periodo che è stato poco bene, lui mi ha scritto entusiasta per congratularsi del nipotino in arrivo”, rivela. Daniela, però, ci tiene a sottolineare i corteggiatori non le mancano di certo e che nonostante il fascino che subisce, con Nudo si tratta solo di una relazione amicale: “Siamo amici, c’è dell’affetto tra noi. Ma sono una nonna single e non soffro per amore”.

Dopo il Grande Fratello la Marchesa d’Aragona condurrà un programma? I progetti futuri

Daniela Del Secco d’Aragona presto nonna, confida anche i suoi progetti lavorativi futuri e sembra che all’orizzonte ci sia la conduzione di una trasmissione tutta sua. A Di Più, infatti, dice che in questo momento lavora soprattutto con le serate, ma presto potrebbe arrivare una novità. “Ho scritto un programma in cui ho un ruolo da conduttrice, un progetto che spero si concretizzi presto”, rivela ambiziosa. Al momento però, la priorità è il nipotino: “Ma adesso penso all’adorato Gianludovico. Non vedo l’ora di stringerlo tra le braccia”.