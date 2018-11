Marchesa d’Aragona: “Sono nata nobile, mio padre costretto a fare il tranviere”

Intervista Marchesa d’Aragona a Domenica Live: è nobile di nascita

La Marchesa d’Aragona è tornata in tv per difendersi dalle accuse dell’ultima settimana. Daniela Del Secco ha rilasciato una lunga intervista a Barbara d’Urso a Domenica Live. Nel salotto del programma di Canale 5 la donna ha rigettato tutte le accuse che le sono piovute addosso nell’ultimo periodo. “Io nasco nobile, sono baronessa. In seguito sono diventata Marchesa d’Aragona”, ha chiarito l’ex gieffina. “Mio padre era un musicista nobile. Appena finita la guerra, dopo aver combattuto in qualità di ufficiale, ha perso tutto. Per sostenere la famiglia si è rimboccato le maniche e ha lavorato per un breve periodo come tranviere. Onore a mio padre”, ha confidato Daniela, che ha puntualizzato di non aver mai lavorato come estetista.

Dove vive la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona

“Non ho mai fatto l’estetista. Sono laureata in Estetologia all’Università Leonardo Da Vinci di Roma. Ho due centri di medicina estetica e creato una linea di creme”, ha puntualizzato la Del Secco. Che ha poi affermato di non abitare in un bilocale, come rivelato dal giornalista Riccardo Signoretti qualche tempo fa. “Abito in una casa prestigiosa, frequentata da persone di livello. Tutti sanno dove abito a Roma. Ho due terrazzi e due ulivi, altro che bilocale”, ha detto la Marchesa. La d’Aragona ha raccontato pure della sua vita privata, dei due matrimoni falliti. Il primo non è stato semplice: “Dopo tre anni mio marito ha cominciato a soffrire di paranoia e schizofrenia. Dormiva col coltello sotto il cuscino”.

La Marchesa d’Aragona è Marchesa per identificazione

A Domenica Live la Marchesa d’Aragona ha portato un esperto di titoli nobiliari che ha confermato che Daniela è nata Baronessa (anche il suo secondo marito era Barone) e che poi diventata Marchesa grazie a Pechino Express. “Sono Marchesa per identificazione personale, ho depositato il marchio”, ha assicurato la diretta interessata.