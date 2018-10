I genitori della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: la rivelazione di Signoretti Pomeriggio 5

Continua a far discutere il titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il confronto con Patrizia De Blanck, Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ha riaperto il caso. Il giornalista è stato il primo a parlare di un titolo falso da parte della gieffina e ora ha rincarato la dose a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso, Signoretti ha portato una fattura firmata da Daniela. Quest’ultima ha infatti lavorato per il collega per anni, curando sul settimanale Nuovo la rubrica Saper vivere, dove dava consigli di stile e bon ton. “In questa fattura c’è chiaramente scritto Marchesa d’Aragona di Daniela Del Secco, la Marchesa è solo il nome della sua azienda”, ha ribadito l’uomo. Che ha poi aggiunto altri dettagli sulla famiglia della donna.

Riccardo Signoretti contro la Marchesa D’Aragona a Pomeriggio 5

“La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro. Vive in un bilocale che non è neppure di sua proprietà”, ha aggiunto Riccardo Signoretti, lasciando sbigottito il pubblico. Ma pure Barbara d’Urso che, almeno per il momento, preferisce non sbilanciarsi: la napoletana preferisce aspettare l’uscita della Marchesa, tra l’altro sua opinionista, per poter parlare a quattr’occhi. Intanto Lisa Fusco ha annunciato che il secondo marito di Daniela, un uomo di Torre del Greco, ha telefonato a sua sorella Anna per aiutarla nella causa contro la Marchesa.

Lisa Fusco contro la Marchesa: spunta il super testimone

“La Marchesa ha detto che vuole querelare me e mia sorella. Noi abbiamo un super testimone, il suo secondo marito che ci ha telefonato e ci ha detto la verità: non è una marchesa”, ha fatto sapere Lisa Fusco a Pomeriggio 5. Nel frattempo nella Casa del Grande Fratello Vip, Daniela Del Secco si è mostrata indignata per quanto accaduto nelle ultime ore. Come finirà questa faccenda?