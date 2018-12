La Marchesa d’Aragona diventa nonna: la figlia Ludovica è incinta

La figlia di Daniela Del Secco d’Aragona è incinta per la prima volta

Il Grande Fratello Vip ha portato davvero fortuna alla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Dopo il successo in tv, sui social network e nei locali, ora la gioia più grande: l’ex gieffina sta per diventare nonna! La figlia Ludovica è incinta per la prima volta. A dare l’annuncio la diretta interessata su Instagram, dove ha postato uno scatto del pancione che cresce. “Buon Natale a tutti i nostri meravigliosi amici, un Natale per noi molto speciale…felicemente in attesa del frutto del nostro amore, che arriverà con l’estate”, ha scritto Ludovica sui social network. “Che gioia”, ha replicato la Marchesa con un commento.

Il genero della Marchesa d’Aragona ha difeso la suocera in tv

La Marchesa d’Aragona e la figlia Ludovica sono molto legate. La giovane ha sostenuto la madre per tutto il percorso al Grande Fratello Vip e lo stesso ha fatto il marito Gianalberto. Quest’ultimo, di professione avvocato, è approdato addirittura a Domenica Live, nel salotto di Barbara d’Urso, per prendere le parti della suocera. I tre sono molto uniti e hanno trascorso il recente Natale in un ristorante romano, insieme ad un altro amico.

La Marchesa d’Aragona avrà un programma tutto suo?

In attesa del bambino in arrivo, la Marchesa d’Aragona si appresta a tornare in tv. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset sarebbe intenzionata ad affidare a Daniela Del Secco uno show tutto suo, incentrato sulla sua vita agiata.