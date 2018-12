La Marchesa d’Aragona avrà un programma tutto suo sulle reti Mediaset

Un programma sulla Marchesa d’Aragona: l’idea Mediaset

Non ha vinto il Grande Fratello Vip ma la partecipazione al reality show ha sicuramente incrementato la popolarità della Marchesa d’Aragona. Che tra ospitate e serate nei locali potrebbe presto condurre un programma tuo suo. A rivelare l’indiscrezione è il settimanale Vero. Pare che Mediaset sia intenzionata a trasmettere un format dedicato alla vita di Daniela Del Secco. Al momento le anticipazioni scarseggiano, ma dovrebbe essere incentrato sulla vita quotidiana della 66enne. Più precisamente sulle sue abitudini singolari, da donna nobile, e su consigli di bon ton. Il progetto potrebbe partire in primavera su una delle reti Mediaset. Un impegno importante per la Marchesa, che farebbe il suo debutto come conduttrice.

Niente Uomini e Donne per la Marchesa d’Aragona

In attesa di saperne di più su questo nuovo programma, la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha smentito un suo coinvolgimento a Uomini e Donne. Qualcuno aveva parlato di una partecipazione al Trono Over, accanto a Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, seppur single, non è minimamente interessata. “Un casting di adorati non sarebbe male, ma no, non fa per me. Uomini e Donne lasciamolo fare a Tina Cipollari, che è bravissima. La adoro: è la regina del programma”, ha dichiarato a Sono.

La Marchesa d’Aragona ringrazia il pubblico

Di recente la Marchesa d’Aragona ha così commentato la sua eliminazione al Grande Fratello Vip: “Il pubblico ha compreso la mia insofferenza e ha voluto farmi un favore, ha voluto aiutarmi facendomi uscire, così che potessi difendermi da chi mi attaccava in tv. Quello del pubblico è stato un atto d’amore e non smetterò mai di ringraziarlo”.