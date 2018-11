Uomini e Donne anticipazioni: la decisione della Marchesa d’Aragona

Uomini e Donne anticipazioni: la Marchesa d’Aragona al Trono Over? La risposta di Daniela

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e al discusso titolo nobiliare, la Marchesa d’Aragona è diventata uno dei personaggi del momento. Tanto che negli scorsi giorni si è parlato di un suo probabile arrivo al Trono Over di Uomini e Donne. Un arrivo che ha spaccato il pubblico: da un lato c’è chi ha subito apprezzato l’idea, dall’altro qualcuno ha storto il naso. Ma l’ex gieffina approderà davvero alla corte di Maria De Filippi?Purtroppo no. Daniela Del Secco lo ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Sono: “Un casting di adorati non sarebbe male, ma no, non fa per me. Uomini e Donne lasciamolo fare a Tina Cipollari, che è bravissima. La adoro: è la regina del programma”.

Dunque la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona non parteciperà, almeno per il momento, a Uomini e Donne. La 65enne proverà a cercare l’amore fuori, nella vita reale, dopo tante delusioni sentimentali. La donna è stata sposata due volte: il primo matrimonio è durato sette anni, il secondo appena uno. Successivamente ha avuto un compagno per dieci anni, ma tempo fa la relazione è andata a rotoli.

La Marchesa d’Aragona parla del suo ultimo compagno

“Lui (la Marchesa non dice mai il nome, ndr) sarebbe stato il mio uomo ideale. Purtroppo questo rapporto è terminato a causa della gelosia e di lotte intestine in famiglia: quando ci sono di mezzo i patrimoni l’amore non vince. Il rapporto è finito per la cupidigia dei figli, più interessati al patrimonio che alla felicità del padre e che non hanno voluto che si risposasse”, ha raccontato la Marchesa d’Aragona.