Walter Nudo: i sentimenti per Benedetta Mazza e il distacco dalla Marchesa

Walter Nudo si racconta dopo il Grande Fratello Vip: Benedetta Mazza? “Nessun sentimento oltre l’amicizia”

Il Grane Fratello Vip ha visto trionfare quest’anno Walter Nudo, vincitore della terza edizione. All’interno del reality lui ha portato se stesso e nessuna storia d’amore o interesse sentimentale nei confronti di una donna in particolare hanno contraddistinto il suo percorso. L’attore, intervistato dal settimanale Chi, oggi ha confermato e ribadito di non aver mai provato attrazione nei confronti di nessuno al Gf Vip. Walter, eppure, sembrava non essere del tutto indifferente al fascino di Benedetta Mazza. Quando durante l’intervista gli hanno fatto notare questa cosa, però, lui ha subito puntualizzato: “Sbagliate, non c’era nessuno che mi accendesse i sentimenti oltre l’amicizia”.

Walter Nudo prende le distanze dalla Marchesa: “Ho fatto un passo indietro per rispetto”

Il rapporto di complicità che la Marchesa D’Aragona e Walter Nudo avevano instaurato al Grande Fratello Vip ha intrattenuto e divertito molti telespettatori del reality. A tal proposito, sulle avance di Daniela Del Secco e le dichiarazioni fatte dalla stessa dopo, Walter ha dichiarato: “Giocavo con il suo personaggio e pensavo che scherzasse ma, quando ho capito che provava dei sentimenti per me, ho fatto un passo indietro per rispetto. Una donna che ama diventa fragile”.

Walter Nudo: “Io e Céline ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori”

Walter Nudo, nell’intervista concessa a Chi, ha parlato anche del suo rapporto con l’ex Céline e delle conclusioni tratte dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Il rapporto con Céline è delicato e profondo, ci sono cose sottili fra di noi che mi piace tenere per me” ha detto “Ma di certo posso dire che ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori”. L’astinenza dai rapporti carnali? “Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio, semplicemente non ne ho sentito il bisogno”.