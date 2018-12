Walter Nudo si svela: astinenza dai rapporti carnali, Céline e Tatiana

Walter Nudo si svela: la verità sull’astinenza dai rapporti carnali con le donne, Céline, Tatiana e quella frase di Jane Alexander che lo ha fatto riflettere

Tempo di interviste, incontri e progetti futuri. Ma anche tempo di fermarsi a riflettere e godersi il trionfo. Walter Nudo, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 3, si è confidato al settimanale Chi (in edicola domani mercoledì 19 dicembre), affrontando diversi temi, tra cui quello della sua astinenza dai rapporti carnali con le donne. “Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno – spiega -. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza”. L’attore aggiunge che l’amore, anche quello fisico al momento non l’ha trovato anche perché “forse l’amore si deve scegliere”. Poi ribadisce: “Per me non è un sacrificio rinunciavi, è come non mangiare la carne, infatti non la mangio”.

Le parole del vincitore del Grande Fratello Vip 3 sull’ex Tatiana, sui figli e su Jane Alexander

Walter passa all’argomento figli: “Jane Alexander mi ha detto ‘Ti ho capito quando ho visto i tuoi figli‘. Mi ha fatto riflettere perché significava che c’era qualcosa di me che non era uscito. Io amo i miei figli, ma sono loro che hanno un grande cuore, non è merito mio, noi genitori siamo fortunati”. Spazio poi per Tatiana, la madre di Elvis e Matin Carlos: “E devo ringraziare la loro mamma, Tatiana, per avermi fatto questo bellissimo regalo. Con lei ci siamo lasciati da tanti anni, ma con il tempo abbiamo raggiunto un ottimo rapporto di rispetto e di comprensione”.

“Io e Céline ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori”

Walter cerca di fare chiarezza anche su Celine, la stilista francese con cui ha condiviso un’intensa storia d’amore: “Il rapporto con Céline è delicato e profondo, ci sono cose sottili fra di noi che mi piace tenere per me, ma di certo posso dire che ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori.” L’attore, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato altre curiosità inerenti al periodo post GF Vip, come ad esempio qual è stata la prima telefonata ricevuta (qui tutti i dettagli).