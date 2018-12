Walter Nudo: ecco di chi è stata la prima telefonata ricevuta dopo il Gf Vip

By

Grande Fratello Vip: Walter Nudo e la prima telefonata ricevuta dopo la vittoria

Il Grande Fratello Vip ha regalato forti emozioni a Walter Nudo quest’anno. L’ex gieffino, oltre a portarsi a casa la vittoria, ha avuto anche molte soddisfazioni personali dalla partecipazione a questo reality. Prima di tutto, vincendo, ha avuto la dimostrazione che il pubblico è ancora molto affezionato a lui. Al Gf Vip, inoltre, ha potuto fare un lungo viaggio dentro i suoi sentimenti, riscoprendosi un padre fortunato e un uomo ancora molto innamorato della sua ex. Di queste gioie, oggi, Walter Nudo ne ha parlato nell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni. I suoi figli, per esempio, rimangono la sua vittoria più grande. Un’altra grande gioia? La prima chiamata ricevuta dopo la finale: quella del fratello.

Walter Nudo parla del fratello e della parole che si sono detti dopo il Gf Vip: “Una gioia che mi ha riempito il cuore”

Walter Nudo nella sua intervista ha prima parlato di quello che per lui è stato il momento più bello del suo Gf Vip. “Ritrovarmi con i miei figli è stato il regalo più bello” ha dichiarato. “Un’altra gioia che mi ha riempito il cuore” ha poi aggiunto “È stata la prima telefonata ricevuta dal Messico a telecamere spente. Era di mio fratello che, piangendo, mi diceva che ero il suo punto di riferimento”. In merito alla sua esperienza come vincitore del Gf Vip, inoltre, Walter ha affermato: “Ogni volta che chiudo gli occhi ho paura di svegliarmi e di realizzare che magari è stato solo un sogno”.

Walter Nudo: ecco perché secondo lui il pubblico lo ha premiato al Gf Vip

Perché, secondo Walter Nudo, il pubblico del Gf Vip 3 lo ha premiato facendogli vincere il reality? “Da casa mi hanno seguito e apprezzato. Il pubblico ha premiato i sentimenti veri, non quelli ostentati. La gente ha bisogno di verità. Hanno trionfato l’amicizia, la serenità e l’unione. Quello che rappresentavamo Andrea Maninardi ed io su quel palco” ha spiegato lui.