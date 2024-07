Malgioglio stupisce: “Sorpresa…” Potrebbe lasciare Amici? L’indizio

Lo sappiamo, Cristiano Malgioglio è una delle personalità più eclettiche del nostro Paese. Ovunque vada, conquista il pubblico con la sua personalità, da sempre. Dopo che il Grande Fratello vip lo ha consacrato come icona anche al giovane pubblico, lo abbiamo visto in tv in moltissime occasioni. Ora, il paroliere pensa già ai suoi prossimi progetti.

Certo, è già ufficiale che lo rivedremo dietro il bancone della giuria di Tale e Quale Show, dove – tra critiche ed elogi del pubblico – darà i suoi giudizi sinceri al nuovo cast da poco annunciato. Per quanto riguarda altri progetti che potrebbero vederlo protagonista però, attualmente non sappiamo ancora nulla.

Ma poco fa, sulle sue storie Instagram, Cristiano ha lasciato quello che sembrerebbe essere un vero e proprio indizio al riguardo. Il commento è stato pubblicato da Malgioglio al fine di condividere un tweet che lo menzionava, riguardante le Olimpiadi.

All’interno del post di X in questione – scritto dall’account Cinguetterai – l’utente scherzava immaginando come sarebbe stata la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici se fosse stata commentata da Malgioglio e Gabriele Corsi:

Sto immaginando la Cerimonia Di Apertura e le Olimpiadi commentate da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio

Chiaramente, tale tweet fa riferimento al team italiano che, nel 2021 e nel 2022, si è occupato del commento dell’Eurovision Song Contest su Rai Uno, formato proprio da questa coppia.

Evidentemente, Cristiano ha trovato divertente il post, tanto da ricondividerlo nelle sue storie Instagram per commentarlo:

Dopo i nostri due Eurovision. Con un successo incredibile e con la vittoria dei Maneskin

Malgioglio ricorda così i due anni incredibili per l’ESC, quando – con il trionfo dei Maneskin – la kermesse venne anche ospitata in Italia. Il commento del paroliere però, non finisce qui.

L’indizio di Malgioglio: torna ad Eurovision?

Più in basso nella stories infatti, Cristiano tagga il collega Gabriele Corsi e scrive qualcosa di inaspettato:

Sorpresa: di nuovo insieme?

Tale indizio, anche se per molti passa inosservato, potrebbe rivelarsi una vera bomba, per due motivi.

Il primo è prettamente legato proprio all’Eurovision. Sappiamo infatti che Malgioglio – nonostante ci abbia inimicato alla Spagna – è stato molto apprezzato come commentatore del Festival, essendone un grande conoscitore. Per questo, se tornasse, porterebbe nuovamente al commento italiano quel valore aggiunto, che con Mara Maionchi è mancato.

Il secondo invece, fa riferimento ad un altro format di cui Malgioglio è stato protagonista nelle ultime due stagioni televisive. Stiamo ovviamente parlando di Amici. Nel 2023, qualcuno lo ricorderà, Cristiano aveva lasciato l’Eurovision proprio per accettare l’invito di Maria De Filippi, che lo voleva come giudice nella sua trasmissione. Se Malgioglio dovesse davvero tornare a commentare l’ESC quindi, è molto probabile – se non quasi certo – che si troverebbe costretto a lasciare la sedia di giurato a qualcun altro, abbandonando il programma di Canale 5.

In ogni caso, quello pubblicato da Malgioglio – al momento – è solo un indizio che ci fa pensare che le cose potrebbero andare così. Per saperne di più però, dovremmo aspettare qualche news ufficiale da Rai o Mediaset.