Malgioglio fa arrabbiare la Spagna: Cristiano chiede scusa a Chanel

Bufera in Spagna su Cristiano Malgioglio. Il paroliere, artista e personaggio televisivo è finito al centro delle polemiche per via dei suoi commenti su Chanel Terrero all’Eurovision Song Contest 2022. Zia Malgy non ha esitato a definire la cantante e attrice – nota in Italia per il ruolo di Lucia Torres nella soap opera Il Segreto – un discount di Jennifer Lopez.

Affermazioni poco carine che non sono proprio piaciute agli spagnoli e ritenute del tutto offensive. A detta di qualcuno, tra l’altro, il commento di Cristiano Malgioglio avrebbe influenzato il televoto tanto che Chanel non sarebbe andata oltre la terza posizione nonostante fosse una favorita di questa edizione. A La vita in diretta, ospite di Alberto Matano su Rai Uno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto un passo indietro:

“Volevo dire che è una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”

La proposta di Cristiano Malgioglio

All’Adnkronos Cristiano Malgioglio ha poi rilasciato delle dichiarazioni importanti:

“Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare”

A detta del 77enne questa reazione è stata esagerata e sorprendente, decisamente inaspettata. Zia Malgy ci ha tenuto a ribadire che tutti i suoi commenti nel corso dell’Eurovision Song Contest sono stati scherzosi e ironici.

Chi è Chanel Terrero

Classe 1994, Chanel Terrero è nata a Cuba ma all’età di 3 anni si è trasferita in Spagna con la sua famiglia. Ha iniziato a ballare e cantare da bambina e dopo aver trascorso la sua infanzia in Catalogna si è trasferita a Madrid per inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. La Terrero è stata chiamata così perché la madre era una grande fan della stilista francese Coco Chanel.

Molteplici le esperienze di Chanel Terrero in Spagna, tra tv, cinema e musica. Nel 2010 ha ballato insieme a Shakira agli MTV Europe Music Awards. Sul piccolo schermo è apparsa in diverse serie e soap di successo. Solo per citarne alcune: iFamily, Il Segreto, Cupido, Wake Up.

Chanel è arrivata all’Eurovision Song Contest 2022 dopo aver vinto il Benidorm Fest 2022 con l’inedito SloMo, pronto a scalare le classifiche internazionali la prossima estate. Nel lungo curriculum della Terrero pure la partecipazione a diversi musical. Una vera artista a 360 gradi.