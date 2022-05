Malgioglio, raffica di critiche all’Eurovision: pubblico inferocito con la Rai

Oltre che per la vittoria già pronosticata dei Kalush Orchestra, rappresentanti dell’Ucraina, l’Eurovision Song Contest 2022 ha creato dibattito per altri motivi. Tra questi, i commenti piccati di Cristiano Malgioglio. Non c’è andato leggero il cantautore e opinionista del live show, che ha riservato impressioni poco lusinghiere verso alcuni degli concorrenti in gara, in particolar modo verso Chanel. Cantante e attrice cubana, ha rappresentato la Spagna con la sua SloMo, conquistando l’ultimo gradino del podio grazie a un totale di 459 punti. Un risultato che, tuttavia, non avrebbe impressionato positivamente il paroliere nostrano.

Los comentaristas de la RAI comentando en el recap que no se votase a España porque Chanel es una Jennifer López de descuento. Italia, único país en no votar a España en el Televoto. #Eurovision Esto es jugar sucio @RaiUno ???? pic.twitter.com/qLgD8s3WAy — M ???? (@casasola_89) May 15, 2022

NON GLI SPAGNOLI CHE CHIEDONO UNA SANZIONE ALL'ITALIA PERCHÉ CRISTIANO MALGIOGLIO HA DETTO CHE CHANEL È IO DISCOUNT DI JENNIFER LOPEZ STO PIANGENDO TUTTE LE MIE LACRIME — antonio (@cuordipietra) May 15, 2022

In diverse occasioni, infatti, Malgioglio ha apostrofato l’artista come una “versione discount di Jennifer Lopez“, attirando su di sé l’ira del web che difficilmente dimentica. Le sue parole sono arrivate anche ad alcuni utenti spagnoli, i quali avrebbero accusato addirittura il cantautore di aver influenzato il televoto.

La nazione iberica ha infatti ricevuto il massimo del punteggio da molte nazioni. E tra queste non c’è traccia dell’Italia. In molti avrebbero richiesto addirittura una sanzione verso il paroliere, che Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico hanno cercato di tenere a bada (ma con scarsi risultati).

MALGIOGLIO CHE DEFINISCE CHANEL UN DISCOUNT DI JENNIFER LOPEZ PERCHÉ A LUI DI ESSERE DENUNCIATO INTERESSA MOLTO#Eurovision pic.twitter.com/4uL4XP9MCK — Romina (@elenaneiguaii) May 14, 2022

Oltre alla Spagna, le nazioni più bersagliate da Malgioglio sono state la Serbia e la Moldova. La prima ha portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 l’artista Konstrakta, che si è esibita in una particolare performance sulle note di In corpore sano; la seconda, invece, ha fatto scatenare il pubblico grazie a Trenulețul, eseguita dal gruppo punk rock Zdob și Zdub e dal duo Advahov Brothers. Se l’artista serba è stata apostrofata come “quella che si lava le mani“, riguardo il collettivo moldavo il cantautore è stato ancora più caustico. Su di loro ha difatti ammesso che, pur accettando di fare un viaggio con loro, “se dovessero cantarmi questa canzone io scenderei alla prima fermata.”

C’è chi ha definito Malgioglio come “ignorante” per aver affossato una canzone, come quella presentata dalla Serbia, che ha affrontato in modo inedito il tema della salute mentale; chi invece ha ammesso di aver gioito durante l’assegnazione dei punti del televoto e di aver voluto vedere l’espressione dell’artista 77enne il quel momento.

Mandate a casa malgioglio Serbia oltre 200 punti IGNORANTE #Eurovision — VioletReloaded (@sonoViolet) May 14, 2022

Malgioglio taci sulla Serbia, non capisci niente #ESCITA #Eurovision — Crazy Little thing called bone. (@crazybonegirl17) May 14, 2022

Momento in chi Serbia e Moldova tanto odiate da Malgioglio hanno rimontato proprio epico! — 邪見mood (@AzurexCrimson) May 14, 2022

Avrei pagato per vedere l espressione di di Malgioglio alla lettura dei voti popolari per Serbia e Moldova.#ESC2022 #malgioglio — frigeni luca (@FrigeniL) May 15, 2022

Per ironia della sorte, ad esclusione dell’Ucraina e dei 439 punti ricevuti al televoto, la Serbia, la Spagna e la Moldova sono state tra le nazioni più apprezzate da casa. La prima ha chiuso la sua esperienza nel contest canoro, piazzandosi al quinto posto con 312 punti, di cui 225 provenienti dal pubblico. Con i suoi 459 punti, 228 dei quali ottenuti con il televoto, Chanel è stata la terza preferita sia dagli spettatori che dalla giuria. La Moldova invece ha scalato la classifica, piazzandosi al settimo posto, grazie al secondo punteggio più alto conseguito con il pubblico da casa.

Un vero schiaffo morale per Malgioglio, che oltre all’evidenza dei fatti ha dovuto fare i conti con una raffica di critiche da parte dei telespettatori.

Nella vita voglio la stessa autostima di Cristiano Malgioglio che dopo l'esibizione della Romania dice "se l'avessi candada io con la mia sensualidà sarebbe esploso il mondo" questo è livello a cui aspiro #Eurovision #ESCita — ¥le ????‍♀️ (@yleniaindenial1) May 12, 2022