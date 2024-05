Eurovision 2024, Maionchi ‘svogliata’: critiche, “A cosa serve?”

Ci siamo: l’Eurovision Song Contest 2024 è finalmente iniziato. Questa sera, martedì 7 maggio, a Malmo, in Svezia è finalmente partita la gara, con la prima semifinale del concorso canoro. Durante la serata, saranno 15 gli artisti in gara, di cui solo 10 potranno esibirsi nella finale di sabato, 12 maggio. Oltre a loro, questa sera, canteranno anche i primi tre artisti (Svezia, Germania e Gran Bretagna) dei cosiddetti Big Five, ovvero i cinque grandi Paesi europei che accedono direttamente all’ultima fase della gara perché sono le nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l’ESC.

Saranno infine 25 i Paesi a giocarsela nella gran finale, dove l’Italia verrà ovviamente rappresentata da Angelina Mango, che si trova già in Svezia. La cantante, grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, gareggerà con il suo brano “La noia”, cercando di vincere l’ambita competizione. La Mango sembra aver già conquistato un suo pubblico in Europa, tanto da aver avuto l’opportunità di esibirsi in un programma in Croazia, oltre ad aver rilasciato la versione spagnola de “La Noia” in duetto con Alvaro Luna, un cantante molto popolare in Spagna.

Come ogni anno, in Italia, l’Eurovision è trasmesso in diretta su Rai 2. A commentare le serate ci sono ancora una volta Gabriele Corsi e Mara Maionchi che, dallo scorso anno, ha preso il posto di Cristiano Malgioglio. Nonostante il successo della sua conduzione, Malgioglio ha dovuto rinunciare allo spettacolo a causa del suo impegno come giudice del Serale di Amici. Corsi e la Maionchi hanno aperto la serata con un giusto omaggio a Raffaella Carrà, colei che ha tanto lottato per riportare l’Italia all’Eurovision.

Tuttavia, pare che i commenti di Mara Maionchi non stiano piacendo molto ai telespettatori. Numerosi utenti ritengono che il vero pilastro del programma sia Gabriele Corsi, poiché le osservazioni dell’ex giudice di X Factor appaiono spesso non solo irrilevanti, ma anche poco pertinenti con la gara. Interventi che, tra l’altro, sono molto pochi rispetto a quelli del suo collega. Insomma, in tanto hanno notato un’apparente mancanza di entusiasmo da parte della Maionchi, che sembra quasi disinteressata a seguire l’Eurovision.

Ma sbaglio o questa sera la Maionchi non ne ha per niente voglia? 💀#escita — GraceSomehow (@LaSambruna) May 7, 2024