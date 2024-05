Eurovision, il dolce messaggio della coach di Amici per Angelina

Manca pochissimo alla finale dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà l’11 maggio a Malmö e vedrà esibirsi, per l’Italia, Angelina Mango. La giovane cantante, fresca di vittoria al Festival di Sanremo, si sta preparando per conquistare l’Europa e in questi giorni è impegnatissima con le prove. Nel frattempo, dall’Italia le stanno arrivando ogni giorno centinaia di messaggi di supporto. Uno di questi è arrivato da una persona molto vicina all’ex allieva di Amici. Ecco di chi si tratta.

Il supporto di Lorella Cuccarini ad Angelina Mango

Ebbene sì, i rapporti tra la coach di Amici e la Mango sono rimasti invariati anche dopo la fine del programma e lo dimostra l’affetto che la Cuccarini prova nei confronti della sua pupilla. Nelle ultime ore, la coach ha deciso di dedicare una story sul suo profilo Instagram alla sua ex allieva, in occasione della sua imminente esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest. La coach di Amici è molto orgogliosa di Angelina e, anche questa volta, non ha esitato a farlo sapere ai suoi fans.

Così, alla domanda “Che ne pensi delle prove che sta facendo Angelina all’Eurovision? Per me TOP”, la Cuccarini ha risposto con una sola parola: “Una bomba“. Non è la prima volta che Lorella Cuccarini elogia la sua ex allieva: in più occasioni la coach ha colto l’occasione per ricordare gli importanti risultati che è riuscita a portare a casa la giovane cantante da quando è uscita dal talent show di Maria De Filippi.

Anche nel corso della sua ultima apparizione a Verissimo, Lorella Cuccarini aveva parlato positivamente della sua ex allieva, esprimendo grande ammirazione. Nel salotto di Silvia Toffanin, la coach aveva infatti dichiarato: “Per me è stato come se con lei avessi vinto due volte. Mi ha dato una profonda gioia vedere il cambiamento che Angelina ha fatto quest’anno, vedere la sua grinta sul palco. Se l’è mangiato il palco di Sanremo”.

Cosa pensa la coach di Mida

Nel corso delle passate edizioni, la coach ha spesso avuto un bel rapporto con i suoi allievi e per ognuno di loro ha sempre espresso dolci parole. Ecco quindi che nelle scorse ore, nelle sue story di Instagram, la Cuccarini ha anche dedicato un pensiero a Mida, allievo dell’edizione di quest’anno di Amici.

Tra il giovane cantante e la coach c’è stato, fin dall’inizio, un rapporto di amicizia e fiducia. La Cuccarini è riuscita infatti a far letteralmente sbocciare il cantante da un punto di vista professionale, rendendolo anche uno degli allievi di punta dell’ultima edizione del talent show.

Ecco quindi che, nel momento in cui i fans le hanno chiesto di dare un suo giudizio su Mida, lei ha risposto così: “Christian (vero nome di Mida) difficilmente si apre agli altri. Si fida poco delle persone, a causa di esperienze pregresse. Evidentemente negative. Per questo sembra arrogante, troppo sicuro di sé. In realtà è un ragazzo tenero con tutte le sue insicurezze. Se fosse un frutto sarebbe una noce: il guscio è duro, un po’ rugoso, ma se hai voglia di aprirlo, quello che c’è dentro è gustoso e ricco di sapore“.