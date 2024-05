Eurovision, Angelina: svelata scenografia e ballerine (due ex Amici)

Ormai manca una settimana all’Eurovision Song Contest che vedrà Angelina Mango, vincitrice dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo, battersi per l’Italia. Proprio nelle ultime ore sono stati svelati alcuni nuovi dettagli circa la sua esibizione. Nello specifico si è saputa quale sarà la sua scenografia e chi farà parte del suo corpo di ballo.

L’Eurovision Song Contest è sempre più vicino. La finale andrà in onda sabato 11 maggio su Rai 1. L’edizione di quest’anno si terrà a Malmo, in Svezia. Per l’Italia parteciperà Angelina Mango, figlia d’arte e vincitrice del Festival di Sanremo di quest’anno con il brano “La Noia”. Nelle ultime ore la cantante si sta preparando per la gara ed i profili ufficiali dell’Eurovision hanno condiviso qualche immagine delle prove dei diversi partecipanti, tra cui anche quelle di Angelina. Le foto hanno già fatto il giro del web in poche ore e la stessa Mango ha ricondiviso il post dell’Eurovision.

Le foto hanno svelato qualcosa in più sulla scenografia. Angelina sarà affiancata da cinque ballerine e a fare da sfondo alla sua esibizione sarà una foresta di alberi spogli. La cantante sarà al centro, su un trono fatto da rami intrecciati. A fine esibizione lei e tutto il corpo di ballo saranno sommersi da una pioggia di fiori rossi, accompagnata da fuoco e fiamme.

Qui di seguito una delle immagini condivise dal profilo dell’Eurovision e ripostata da Mango:

Nel corpo di ballo Angelina ha deciso di prendere anche due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. Alla destra di Angelina Mango c’è difatti Arianna Forte, invece a sinistra, con un look completamente cambiato rispetto a come la ricordavamo dal talent, c’è Valentina Vernia. La prima non è arrivata alla fase finale del programma dell’edizione in cui ha preso parte. Tuttavia, una volta uscita dalla scuola di Amici, ha riscosso comunque un grande successo e ha lavorato al fianco di numerosi artisti, tra cui Alessandra Amoroso. Vernia, invece, è arrivata al serale anche se non ha vinto e durante la sua permanenza nel talent iniziò una storia d’amore con un altro concorrente, il cantante Alberto Urso, vincitore di quell’edizione.