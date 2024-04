Amici, due ex ballerine all’Eurovision con Angelina Mango: chi sono

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con “La noia”, Angelina Mango si sta preparando per l’Eurovision. Il contest musicale si terrà in Svezia, a Malmo, dal 7 all’11 maggio. Per l’occasione, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di scegliere per il suo corpo di ballo due ballerine provenienti proprio da una passata edizione dello stesso talent.

In queste ultime settimane la cantante sta girando l’Europa per farlo conoscere al pubblico internazionale in vista della sua futura esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest del 2024. Angelina ha già ottenuto enormi consensi e c’è chi dice che potrebbe arrivare anche alla vittoria. Parallelamente sta anche lavorando alla coreografia che accompagnerà la sua performance. Ha difatti deciso di avere con sé un corpo di ballo composto da sei ballerini e tra questi ci saranno anche due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nello specifico si tratta di Arianna Forti e Valentina Vernia. La prima non è arrivata alla fase serale del programma, venendo eliminata prima che questa iniziasse. Nonostante ciò, una volta abbandonata la trasmissione, ha ottenuto comunque un grande successo e ha lavorato con alcuni importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui Alessandra Amoroso. Vernia è stata anche lei una concorrente di Amici 18. A differenza di Arianna, lei è riuscita ad arrivare alla fase serale del talent show sebbene non abbia vinto. Proprio all’interno della scuola di Amici ha trovato anche l’amore, iniziando una storia con il cantante e vincitore dell’edizione in questione Alberto Urso. I due, tuttavia, hanno deciso in comune accordo di lasciarsi rimanendo comunque in buoni rapporti.

La vittoria di Angelina Mango a Sanremo

Angelina Mango ha partecipato all’edizione del 2023 del Festival di Sanremo con il suo brano “La noia”. Considerata una delle favorite in base ai giudizi della sala stampa, ha raggiunto la vittoria battendo il cantante napoletano Geolier con la sua “I p’ me, tu p’ te” piazzatosi al secondo posto sul podio. La medaglia di bronzo l’ha vinta invece Annalisa con “Sinceramente”. Tra i primi cinque anche Irama con “Tu no” e Ghali con “Casa mia”.