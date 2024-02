Angelina Mango, Sanremo: look “spacca” pubblico, marca e prezzo

Buona la prima di Angelina Mango al Festival di Sanremo. La figlia del compianto Pino, rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha portato sull’Ariston il brano “La noia”, canzone con ritmo e che ha buonissime chance di piazzarsi sul podio finale. Diciamolo, non è uno dei migliori testi in gara ma è orecchiabile e Angelina è in grado di offrire ottime performance. La giovane, poco più che ventenne, pare essere nata per stare sul palco.

A colpire anche la scelta del look. L’artista ha scelto un lungo abito aderente a fantasia orientaleggiante. Il vestito è griffato Etro, casa di moda italiana di lusso fondata nel 1968, che fino al 2022 è stata una realtà familiare gestita dai quattro figli del fondatore. Il prezzo è di poco sopra i mille euro.

Etro realizza collezioni di abbigliamento sia per uomo sia per donna. Inoltre produce altre collezioni che comprendono accessori, fragranze e materiali d’arredo per la casa. La maison è nota per i suoi disegni paisley, che inizia a produrre a partire dal 1981. Etro è stata rilevata al 60% da un fondo esterno ed ha messo Marco De Vincenzo nel ruolo di direttore creativo di tutte le categorie.

Tornando alla scelta del look della Mango, il suo abbigliamento ha spaccato il pubblico. Sui social c’è chi ha fatto i complimenti alla cantante (“Sta benissimo”; “Raffinata”; “Stupenda”; “Look azzeccato”; “Divina”) e chi invece ha fatto dell’ironia pungente, evidentemente capendo poco di moda. Alcuni commenti a caldo: “Come è conciata?”; “Angelina vestita da Casamonica”; “La noia è questo outfit Angelina mia; “Angelina che ha direttamente indossato il copridivano tipo del gruppo fb “di case pacchiane””; “Il divano di mai nonna ha un rivestimento simile al vestito di Angelina”; “Bel tappeto quel vestito”; Angelina, ma chi ti ha vestita?”; “Angelina ha preso il vestito dallo stand di Rosa Ricci”.

Angelina Mango, tifo sfegatato di Giulia Stabile

“Cosa hai Fatto? Primo Sanremo, si è mangiata tutto”. Questo il commento di Giulia Stabile riferito all’esibizione di Angelina Mango per la quale fa un tifo sfegatato (ha invece preferito non commentare la performance dell’ex fidanzato Sangiovanni che si è presentato all’Ariston con il brano “Finiscimi”, pezzo dedicato proprio alla fine della relazione con la ballerina). Le due ragazze si sono conosciute ad Amici 2022/2023. Giulia ha preso parte al talent nel ruolo di danzatrice professionista, Angelina come allieva.