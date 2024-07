Tale e Quale cast ufficiale, rivoluzione. 11 nomi: 2 ex Amici, 0 ex Gf

Carlo Conti ha svelato il cast di Tale e Quale Show. Con un post diramato su Instagram ha svelato gli 11 concorrenti che si daranno battaglia sul palco. Inoltre il conduttore toscano ha reso nota la data precisa di partenza del talent show: il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è venerdì 20 settembre. Di seguito il cast ufficiale:

Justine Mattera , 53 anni: showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana nonché ex moglie del compianto Paolo Limiti.

Amelia Villano, 28 anni: speaker di Rtl attiva anche come cantante e attrice. Sui social si è fatta notare oltreché per la sua bellezza anche per video ironici tra cui le imitazioni di Belen Rodriguez.

Kelly Joice, 41 anni: all’anagrafe Kelly Joyce Bale Simões De Fonseca, è una artista e cantante parigina

Verdiana Zangaro, 38 anni: nasce a Rossano (Reggio Calabria). Nel 2002 la si è notata alla trasmissione “Destinazione Sanremo”. Nel 2012 è stata una delle concorrenti al talent show Amici, dove ha raggiunto la finale classificandosi quarta.

Carmen Di Pietro , 59 anni: attrice e personaggio televisivo affezionata ai reality show.

Roberto Ciufoli , 64 anni: attore, comico e regista teatrale.

Thomas Bocchimpani, 24 anni: protagonista della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove alla fase serale si è piazzato al sesto posto.

Feysal Bonciani, 33 anni: attore e cantante fiorentino di origini somale.

Massimo Bagnato, 52 anni: comico romano protagonista di diversi tormentoni e partecipazioni tv.

Simone Annichiarico, 54 anni: conduttore televisivo romano.

Tale e Quale Show, il cast: le scelte di Carlo Conti dividono il pubblico

Carlo Conti ha fatto una rivoluzione puntando su un cast di basso profilo, di nomi per lo più poco in voga. Interessante la scelta di dare spazio a due ex allievi di Amici di Maria De Filippi. E colpisce soprattutto la decisione di tagliare il cordone ombelicale con i vip provenienti da reality show come GF e Isola dei Famosi (solo Carmen Di Pietro e Ciufoli hanno fatto tali reality, ma non di recente e senza nemmeno venire identificati con quei programmi). Sui social il cast ha già cominciato ad essere commentatissimo: da un lato coloro che sostengono che ci siano troppi ‘sconosciuti, dall’altro chi ha trovato azzeccata la strategia del conduttore toscano di puntare su profili nuovi e non inflazionati.