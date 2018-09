Malgioglio: ecco cosa pensa dell’imitazione di Antonella Elia a Tale e Quale

By

Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale Show: la reazione di Cristiano

L’imitazione di Antonella Elia di Cristiano Malgioglio è stata una delle più discusse della seconda puntata di Tale e Quale Show. C’è chi l’ha bollata come “trash” e chi l’ha trovata divertente. Ai giudici del programma non è piaciuta fino in fondo, tanto che la soubrette si è piazzata all’ultimo posto della serata. Ma cosa ne pensa il diretto interessato, ovvero l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Malgioglio ha promosso il lavoro dell’Elia. Il grande paroliere ha detto la sua su Instagram, dove è seguito da oltre 600 mila follower. “Simpatica, ironica, divertente Antonella Elia a Tale e Quale Show. Il super show condotto dal number one Carlo Conti mentre fa la mia imitazione regalandomi un milione di sorrisi”, ha scritto zia Malgy, condividendo ben due video dell’esibizione della bionda showgirl.