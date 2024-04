Geppi Cucciari, parodia di Porta Porta virale sui social: “è geniale”

L’ironia tagliente di Geppi Cucciari colpisce ancora. Stavolta la comica sarda fa satira sullo spazio dedicato al tema dell’aborto andato in onda recentemente a Porta a Porta. Mentre nel talk di Vespa 7 uomini sentenziavano su una questione che non gli appartiene, a “Geppi a Geppi” – questo il nome della parodia fatta a Splendida Cornice – un parterre femminile discute di “impotenza e suv”. Il siparietto è brillante e basta poco tempo a renderlo virale sul web: i social commentano, “è geniale“.

Geppi Cucciari nel corso della sua carriera si è sempre contraddistinta per il suo umorismo ficcante e non ha mai temuto di attaccare nessuno. In molti ricorderanno lo scambio con il ministro Sangiuliano avvenuto lo scorso anno al Premio Strega che sembra le sia costato l’allontanamento dalla possibile conduzione della prossima edizione dei David di Donatello.

Anche se non presenterà la nota cerimonia di premiazione però, possiamo sempre vedere Geppi Cucciari su Rai 3. Già dallo scorso la comica è al timone di Splendida Cornice, programma televisivo di Rai Cultura che mixa ironia e volti intellettuali.

All’interno della trasmissione il pubblico è abituato a vedere varie parodie di altri programmi televisivi con tanto di sigla adattata all’occasione. Proprio per questo, nella puntata di ieri Geppi Cucciari ha deciso di realizzare la sua versione di Porta a Porta.

In “Geppi a Geppi” la Cucciari ha ricreato la scrivania di Bruno Vespa facendo sedere intorno a questa altre 5 donne. L’argomento del dibattito? “Impotenza e Suv”. Nel siparietto la conduttrice si è chiesta, insieme alle sue ospiti, se ci sia una correlazione tra il problema maschile e l’acquisto di auto. Con lei, tra le altre, l’attrice Valerina Solarino e la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni che con serietà ha sentenziato:

Cosa vogliono i maschi? Sono così, dolcemente complicati. Vogliono scegliere senza condizionamenti. È come negli anni ’60: “Il box è mio e me lo gestisco io”

Il blocco, durato più di 6 minuti, è la risposta perfetta a ciò che abbiamo visto in una delle ultime puntate di Porta a Porta, quando un parterre di 7 uomini si è interrogato sul tema dell’aborto. Il talk ha generato da subito polemiche e non è stato gradito dai telespettatori. Contrariamente, il pubblico ha premiato l’ironia della parodia realizzata da Geppi Cucciari, rendendola virale sui social.

Geppi Cucciari crea un tavolo di sole donne per parlare di "suv e impotenza maschile" in risposta a quello tutto maschile sull'aborto #splendidacornice pic.twitter.com/eGoLnIH30o — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 26, 2024

I commenti degli utenti elogiano la satira e l’ironia della conduttrice e tutti concordano nel definire questa trovata geniale. Qualcuno dice “poteva fare la cosa più divertente della storia e l’ha fatta“, un altro account su X cita il tweet definendo il siparietto “una delle cose più geniali mai viste“. Poi il video arriva addirittura all’estero: un italiano che vive in Germania riprende la clip spiegando in inglese quanto andato in onda a Splendida Cornice e realizza l’ennesimo tweet virale.