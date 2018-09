Antonella Elia imita Malgioglio a Tale e Quale: la reazione della Venier stupisce

Tale e Quale Show, Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio: le parole che non ti aspetti di Mara Venier

Quella di Antonella Elia nei panni di Cristiano Malgioglio è stata una delle imitazioni più attese della seconda puntata di Tale e Quale Show 2018. La bionda soubrette ha affrontato la sfida con impegno e determinazione, portando a casa una prova che ha convinto a metà ma che allo stesso tempo si è rivelata spassosa e divertente. Su Twitter in molti hanno etichettato l’imitazione come una delle più trash della storia del programma, mentre altri hanno ironizzato sulla probabile reazione del vero Malgioglio. Intanto non è mancata la reazione di Mara Venier, ospite in studio in qualità di quarto giurato, da tempo amica del paroliere e artista.

Cosa ha detto Mara Venier sull’imitazione di Antonella Elia

Mara Venier ha bocciato in toto l’imitazione di Antonella Elia a Tale e Quale. La conduttrice di Domenica In ha usato parole schiette e sincere: un comportamento molto lontano dalla giuria del programma, dove i commenti buonisti e favorevoli si sprecano. “Ma chi t’ha assegnato Malgioglio? Non c’entri nulla con Cristiano”, ha assicurato zia Mara, che è amica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip da decenni. Una reazione che ha stupito un po’ tutti ma che in tanti hanno apprezzato. “Brava Mara, che finalmente dice che le cose come stanno”, ha osservato qualcuno sui social network.