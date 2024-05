Maionchi vs Ferro, Celentano si schiera: “Giusto dirgli di dimagrire”

Per giorni si è parlato del caso Mara Maionchi – Tiziano Ferro, iniziato in seguito a delle dichiarazioni da parte della discografica a Belve dove dava all’artista dell’irriconoscente. Ne è scaturito un botta e risposta, in cui il cantante ha sottolineato come la Maionchi e suo marito lo avrebbero esortato a dimagrire e a non fare coming out. Alessandra Celentano, insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha detto la sua in merito alla questione e si è schierata nello specifico con Mara. Scopriamo cos’ha detto nel dettaglio.

Secondo Alessandra Celentano, Mara Maionchi avrebbe agito con buone intenzioni. Parlando con il settimanale Chi ha difatti sottolineato come, secondo lei, la discografica volesse solo fare il bene dell’artista.

Qui di seguito le sue dichiarazioni in merito alla questione:

Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione.

Ha poi aggiunto come stare attenti alla linea sia importante anche per la propria salute.

Queste le sue parole a riguardo:

Poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati.

Secondo l’insegnante di danza di Amici, quindi, Mara Maionchi avrebbe fatto bene ad agire in un certo modo e ha evidenziato come chi vuole affacciarsi al mondo della musica debba curare ogni aspetto della propria persona per emergere e non solo la propria voce. Le parole della Celentano non stupiscono poi molto, difatti all’interno della scuola di Amici ha spesso valutato i ballerini nel loro insieme e non solo per come eseguivano le coreografie.

Alessandra non è stata l’unica a prendere una posizione in merito alla diatriba tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Già Selvaggia Lucarelli aveva difatti espresso un suo parere a riguardo, scagliandosi però contro il cantante.

Il botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro

Per diversi giorni è andato avanti un botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro, in cui i due si accusavano reciprocamente. Tutto è iniziato con l’ospitata della discografica da Francesca Fagnani a Belve. Nel corso dell’intervista, infatti, la Maionchi aveva definito il cantante un irriconoscente nei suoi confronti. Da qui è arrivata la replica del diretto interessato, che ha negato tutto e ha poi a propria volta accusato Mara di averlo esortato a dimagrire e nascondere la propria omosessualità. La diatriba è andata avanti per qualche giorno, poi Ferro ha affermato di aver perdonato la Maionchi.