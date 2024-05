Lucarelli smonta Tiziano Ferro in 7 parole: ‘odore’ di Ferragnez

Selvaggia Lucarelli smonta la mossa comunicativa di Tiziano Ferro. Mossa arrivata dopo la querelle con Mara Maionchi che intervistata a Belve gli ha dato dell’irriconoscente. Lui ha smentito la produttrice. Non solo: ha avallato la narrazione che a inizio carriera, quando fu lanciato dalla stessa Maionchi e da suo marito Alberto Salerno, i due coniugi avrebbero fatto pressioni nei suoi confronti affinché perdesse peso e non rivelasse di essere gay. Insomma, da una esternazione al veleno fatta a Francesca Fagnani, è stato inaspettatamente scoperchiato un vaso di Pandora. Dopo giorni di botta e risposta a distanza, il cantante ha deciso di spostare il focus. Nelle scorse ore ha così postato tra le sue Stories Instagram una foto di se stesso assieme ai suoi due figli, tenuti teneramente per mano. Un gesto che Selvaggia Lucarelli ha trovato non azzeccatissimo, per usare un eufemismo.

“Come placo le polemiche? (Chi vi ricorda)?”. Questo il commento di sette parole della giornalista de Il Fatto Quotidiano allo scatto pubblicato da cantante di Latina. Il riferimento è chiaramente a Chiara Ferragni e all’ex marito Fedez. In più occasioni la Lucarelli ha sostenuto che l’ex coppia, quando si è ritrovata ad avere a che fare con delle polemiche roventi, abbia giocato la carta dei post sdolcinati con i figli per distogliere l’attenzione. Ora la giudice di Ballando con le Stelle ravvisa il medesimo modus operandi in Tiziano Ferro.

Mara Maionchi e Tiziano Ferro, tutto evitabile

Come poc’anzi accennato, la faida tra Ferro e la Maionchi si è via via allargata, venendo alimentata con toni tutt’altro che amichevoli. Dalla stoccata che la discografica ha riservato al musicista a Belve (Rai Due) si è scatenato un pandemonio durato qualche giorno. Resta da capire perché due personaggi del loro calibro non abbiano risolto la faccenda privatamente. Avrebbero tranquillamente potuto contattarsi, farsi una chiacchierata e chiarirsi, nel bene e nel male. Invece se le sono cantante e suonate davanti a tutti, sulla piazza social, come due ‘personagetti’ in cerca di hype. Alla fine né uno né l’altra ne sono usciti benissimo a livello di immagine. Tutto evitabile!