Madonia, il retroscena: “Già richiamato”, tutti i dettagli sul rumor

E’ da giorni che non si parla d’altro che dell’abbandono di Ballando Con Le Stelle di uno dei ballerini professionisti, nello specifico Angelo Madonia. Il maestro era in coppia con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e, a partire da questo sabato, sarà sostituito dal collega Samuel Peron. Intorno al suo ritiro sono nate diverse ipotesi, tra chi ha pensato fosse dovuto alla discussione avuta con Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata e chi al rapporto con la sua partner di ballo. Nelle ultime ore TvBlog ha condiviso un retroscena sulla vicenda, secondo il quale il ballerino sarebbe stato già richiamato dalla produzione del programma prima del suo abbandono. Scopriamo meglio tutti i dettagli.

Il retroscena di TvBlog

Non era mai accaduto in tante edizioni di Ballando Con Le Stelle che un ballerino professionista abbandonasse la trasmissione. Il caso di Angelo Madonia, difatti, è stato il primo nella storia. In un post pubblicato su Instagram poco dopo il suo ritiro, il ballerino ha fatto sapere di aver accolto una scelta “suggerita”. Madonia avrebbe deciso di fare un passo indietro in quanto la situazione stava andando oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà sia lui che altre persone. Nelle ultime ore TvBlog ha condiviso un retroscena sulla vicenda, secondo il quale la produzione aveva già “richiamato” Angelo prima del suo abbandono.

Di seguito quanto scritto nello specifico nell’articolo pubblicato su TvBlog:

Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia. Raccomandazioni che nascevano dal fatto che Madonia stesso veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini. In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performances del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine.

Il sito di televisione ha poi proseguito sottolineando come nelle ultime puntate Angelo Madonia e Federica Pellegrini si siano mostrati maggiormente affiatati, fino a quanto avvenuto lo scorso sabato dopo la loro performance. Il ballerino ha difatti avuto una discussione con Selvaggia Lucarelli in seguito ad una battuta sarcastica da parte di quest’ultima che ha scatenato una sua reazione piccata. Stando a quanto raccontato da Federica Pellegrini, tornata da sola in studio dopo un commento di Alberto Matano, Madonia avrebbe poi abbandonato lo studio di Ballando Con Le Stelle senza concedere interviste ai giornalisti.

La reazione di Federica Pellegrini

Stando a quanto riportato da TvBlog, Pellegrini avrebbe appreso dell’abbandono del suo partner di ballo soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì. Dopo l’accaduto ed il ritiro improvviso del maestro dal programma, la campionessa di nuoto ha rivelato ai microfoni de La Volta Buona di essersi sentita più volte a disagio.