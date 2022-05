Luxuria e Laura Maddaloni: scintille dalla d’Urso, e Clemente lancia accuse

Tra le due non c’è pace, l’ex naufraga non accetta la sconfitta e continua la sua battaglia contro l’opinionista

Scintille tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni a Pomeriggio 5, dopo quelle che si sono già viste a L’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso oggi ha ospitato sia l’opinionista, anche delle sue trasmissioni, sia la coppia di ex naufraghi invitandoli a chiarirsi. La conduttrice insomma ha fatto in modo che ci fosse una sorta di resa dei conti dopo gli scontri all’Isola. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire perché con lui Vladimir si è comportata bene, mentre è sua moglie Laura ad avere il dente avvelenato. E lo aveva per davvero, nonostante siano passati giorni ormai e nonostante abbia ricevuto ancora e ancora critiche sul Web.

Laura Maddaloni non si rassegna insomma, il problema è che più tenta di far ritrattare l’aggettivo “aggressiva” a Luxuria più dimostra di esserlo. Che poi aggressiva non vuol dire violenta, così come non si è aggressivi solo con i gesti ma c’è anche l’aggressività verbale. La Maddaloni sull’Isola lo è stato più volte, inutile negarlo, e soprattutto è stata sempre aggressiva: basta pensare ai primi giorni quando ha urlato contro Alessandro, per finire con il faccia a faccia con Guendalina. Lei però non ci sta e continua a insistere con Vladimir, accusandola: “Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così”.

Vladimir ha preso la parola e ha spiegato, sebbene non ce ne sarebbe bisogno, il mestiere dell’opinionista di un reality show. Quindi ha parlato delle accuse di Laura a Pomeriggio 5: aveva accusato Vladimir di aver influenzato i social. La verità è che il Web le si era rivoltato contro ancor prima che lo facesse Vladimir, tant’è che alla prima nomination lei e Clemente sono stati eliminati. E ha precisato che lei parlava di un atteggiamento verbale aggressivo: “Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta hai fatto anche cose che non mi sono piaciute”. Le è scaduta quando Laura ha barato in una gara e quando le è stato fatto notare non l’ha presa bene.

Vladimir ha anche ricordato la gravissima accusa di Laura a Nicolas Vaporidis, ovvero di averle messo le mani addosso. La Maddaloni pare quasi aver confermato oggi quella accusa, e quindi chissà come reagirà Nicolas quando uscirà dall’Isola. O se agirà prima chi per lui. Queste le parole di Laura:

“Non vera perché? Tu c’eri? Non c’eri. L’hai voluto buttare fuori? Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?”

Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni hanno litigato a Pomeriggio 5, la moglie di Clemente Russo ha iniziato ad alzare la voce dopo il discorso Vaporidis e a straparlare, a un certo punto. Ha persino chiesto a Vladimir se avessero conti in sospeso che lei non ricorda, perché convinta che Luxuria abbia giudicato il suo percorso all’Isola dei Famosi con pregiudizio. “C’è qualche demone dentro di te che ancora devi combattere”, è arrivata a dirle. La Maddaloni pretendeva di essere elogiata come moglie e come madre: “Hai fatto male a non dire nulla, dovevi dire qualcosa di bello”. Ma perché? Non accetta insomma di non essere piaciuta a Vladimir, che però ha sbottato dopo un po’: “Essendo opinionista ho giudicato negativamente il tuo operato. Te ne devi fare una ragione”.

Barbara d’Urso ha calmato Laura ribadendole un pensiero che già le aveva spiegato. Ovvero che sia normale che un opinionista giudichi anche con parole più accese, perché in un reality è quello che ci vuole. Così come le ha detto che “se tu non sei piaciuta a Vladimir, vuol dire che non le sei piaciuta”. E che nulla c’entrano pregiudizi o preconcetti.

Clemente Russo e la classica accusa al montaggio nei reality

In tutto ciò sono arrivate le classiche accuse di chi vuole giustificarsi dinanzi al mancato consenso del pubblico in un reality. Clemente Russo ha accusato di trasformare ciò che si vede in Italia. Già in un primo momento quando ha preso la parola nello scontro tra Laura e Vladimir ha lanciato una mezza accusa simile. Anche manco tanto mezza: “Viene montato il materiale, viene mandato in Italia e si fa vedere quello che si vuole”. Poi parlando di Nicolas Vaporidis lo ha ribadito:

“Nicolas è un attore e lo conosciamo tutti come attore. Sta facendo un bellissimo reality. Perché Nicolas è stato attaccato dal secondo giorno a oggi da qualsiasi naufrago? Tutti quelli che vivono 24 ore al giorno e non è quello che voi vedete dall’Italia viene un po’ trasformato e fatto vedere…”

Luxuria ha subito replicato: “Ah è colpa di come fanno i montaggi”. Clemente ha negato: “Non ho detto questo”. La sensazione invece è che Vladimir abbia interpretato molto bene.