All’Isola dei Famosi 2022 sono tutti contro Carmen Di Pietro e Alessandro. Durante la notte c’è stata la pioggia che ha costretto i naufraghi a rifugiarsi sotto la capanna. Una capanna che forse non hanno costruito come avrebbero dovuto, perché pare sia troppo piccola per accogliere tutti. E questo scatena delle discussioni, come è ovvio che sia. Se nella puntata di lunedì hanno parlato di scontri per chi doveva dormire dentro e chi fuori, stavolta hanno litigato perché qualcuno era sdraiato e non seduto, togliendo spazio per un posto sotto la capanna. Laura Maddaloni è stata la prima a sbottare, vedendo il daytime, e ha detto che si stavano riempiendo d’acqua.

Si stavano inzuppando d’acqua, ha detto la coniuge di Clemente Russo, e Jeremias ha subito fatto eco dicendo che a certa gente non importava nulla, visto che erano sdraiati. Estefania è stata più diretta e ha fatto i nomi di Carmen e Alessandro. Loro in effetti erano sdraiati con la schiena, ma con le gambe rannicchiate e non erano di certo lunghi a terra. Laura ha letteralmente urlato contro i Di Pietro: “Ragazzi vi dovete sedere. Forza, sedetevi! Non si dorme, si sta seduti”. Parlando anche in dialetto. Ha invitato Alessandro ad andare più indietro, dove sembrava esserci spazio: perché non andare direttamente lì dietro, dove vedeva spazio, anziché urlare in quel modo?

Certo, lo spirito di gruppo di cui hanno parlato gli altri è giusto ci sia, ma anche i modi e le maniere sono sempre importanti. Il modo in cui Laura Maddaloni ha urlato contro Alessandro avrebbe potuto scatenare qualcosa di molto più grande, ma Carmen e Alessandro sono rimasti in silenzio. Anzi, pare che la Di Pietro abbia persino avuto paura: “Io di queste persone incomincio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. Laura si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro”. Jeremias Rodriguez li ha invitati ad andare in Sud America per imparare:

“Non vi vogliamo più. Egoisti che non siete altro. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme”

Poco dopo anche Blind si è appoggiato con la schiena a terra, Carmen lo ha fatto notare ma per gli altri era nel torto. Anzi, a dirla tutta anche la stessa Estefania era con la schiena sdraiata accanto alla Di Pietro e nessuno le ha detto nulla. Forse le immagini del daytime traggono in inganno? Sarà per caso colpa del montaggio? O forse il gruppo ormai teme Carmen e Alessandro? Hanno capito, ormai, che al pubblico loro piacciono.

Dopo aver passato giorni e giorni a elogiare Alessandro e a dire che mamma Di Pietro era la sua zavorra, adesso sono tutti contro di lui anche, e non più solo contro Carmen. Forse tutti i televoti superati iniziano a far vedere i due sotto una luce diversa? Chissà cosa succederà allora quando vedranno che anche giovedì Carmen e Alessandro saranno salvi dall’eliminazione. Perché i sondaggi sui social rivelano proprio questo: il pubblico vuole eliminare i Maddaloni. La cosa stupirà anche Nicolas Vaporidis, che sempre nel daytime di oggi ha detto: