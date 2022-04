Isola 2022: Clemente e Laura contro i Tavassi, urla e affronti faccia a faccia

L’ennesima tempesta si è abbattuta sull’Isola dei Famosi 2022, ma stavolta il meteo non c’entra nulla. Sono i concorrenti stessi a scatenare bufere e intemperie, perché c’è chi proprio non si sopporta e non tutti sono disposti a porgere l’altra guancia. Nel daytime di oggi c’è stato un duro scontro tra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo. Questi ultimi però hanno un tantino esagerato, tra urla e affronti. Come sottolineato da più di qualcuno sui social, Clemente e Laura si sentono i più forti e i padroni di tutto. Così non è, però, e adesso che si sono riuniti hanno ritrovato la forza di alzare la voce. E sanno alzarla anche fin troppo bene.

Il motivo dello scontro è stato il cocco. Pare che le tribù esistano ancora di fatto, Guendalina non si sente accettata dagli ex Tiburon che sono ancora molto compatti. I Cucaracha invece no, molti di loro sono per la pace e hanno teso non solo una mano ma entrambe. Solo Guendalina è in grado di vedere che i Tiburon si sentono ancora un gruppo, ha fatto notare infatti che quando hanno pescato del pesce non è stato offerto a tutti. A lei, almeno, no. Per questo quando lei e Carmen hanno trovato due cocchi hanno pensato di dividerli solo con gli ex Cucaracha. Questo dopo averne offerto un altro trovato prima agli altri. Carmen era d’accordo, ha detto che loro si danno da fare lasciando intendere che gli altri invece non lo fanno. Nicolas avrebbe voluto darne uno, dei due, agli altri.

Edoardo ha informato gli altri della decisione della sorella, non è chiaro perché ha pensato di farlo ma lo ha fatto. Appena saputo il tutto, Clemente e Laura hanno cominciato ad alzare la voce. “Hanno trovato due cocchi e non vogliono dividerli. Capisci dove succede il caos? Sul cibo. Lei appena vede cibo…”, ha detto Laura. Edoardo gli ha fatto notare che un cocco era stato già portato a loro. Quindi si è aggiunta Guendalina alla discussione, parlando con Clemente ha spiegato la sua posizione. Russo ha sbottato: “Ci hai comprato la pace con un cocco, non lo fare più la prossima volta”. Insomma, non hanno gradito ed è partito l’ennesimo scontro all’Isola 2022.

Quando Guenda ha detto che non le è stato offerto il pesce, Laura l’ha corretta: “Io ti ho sempre offerto tutto”. Ma non la vedevano allo stesso modo. Proprio Laura ha cominciato a urlare: “Non so perché siete venuti a dirlo, è venuto tuo fratello”. La Tavassi ha detto che a lei sembra che siano loro più legati al cibo e non lei. Con queste parole ha scatenato Clemente Russo, che si è aggiunto alle urla della moglie:

“Sai che c’è di nuovo, aperte le danze. Volevo fare la pace con tutti. Vai, giochiamo. Divertiamoci. Il fratello è venuto qua, poi è venuta lei e ha cambiato versione. Ma ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua”

L’espressione “due di questi qua” non è piaciuta alla Tavassi, che ha chiesto delucidazioni. Clemente si è corretto: “Due fratelli”, ma è evidente che intendesse dire altro. Guenda non ha gradito ma mentre chiedeva a Clemente cosa intendesse, Laura si è alzata e le è andata faccia a faccia, parlando a due centimetri dal viso di Guendalina. Un atteggiamento un po’ aggressivo che non è piaciuto al pubblico dei social, che ha commentato contrariato. La Tavassi non ha perso la calma: “Ma perché mi vieni sotto. Ma perché ti alzi e vieni sotto? Guarda, ti sei alzata. A me non piace questo atteggiamento”. Laura l’ha quasi cacciata: “Vai!”.

I coniugi Russo non erano ancora soddisfatti. Clemente ha urlato furiosamente contro Nicolas Vaporidis, e non solo: “Allora basta, due squadre. Scegliete. Chi è la Svizzera? Da che parte stai, là o qua? Scegli”. Si è espresso in dialetto, ovviamente, urlando e agitandosi verso l’attore, che non ha gradito. E chi avrebbe gradito? Vaporidis ha detto: “Ma che sei impazzito pure te?”. Laura ha fatto eco al marito: “Non puoi stare di là e di qua, oh!”. Nicolas ha spiegato la sua posizione: “Abbiamo deciso di dividerci il riso e le proteine. Il cocco lo ha trovato lei, io non sono d’accordo. Mo che ca..o vuoi fa me? Perché ti devi sfogare con me? Io non posso costringere le persone”. Nel frattempo Edoardo ha dato il suo punto di vista a Guendalina, lui è per la pace e la serenità. Lei però ha invitato il fratello a svegliarsi.

Il Web, manco a dirlo, è quasi interamente schierato dalla parte dei fratelli Tavassi. Guendalina e Edoardo all’Isola 2022 sono molto amati, al contrario di Laura e Clemente. L’esito del televoto tra Edoardo e Ilona ne è la conferma, d’altronde: è stato salvato da più dell’80% del pubblico votante. E la Staller è altrettanto supportata sui social. Al contrario, invece, i coniugi Russo non piacciono sin dal principio. Non a caso hanno già messo piede a Playa Sgamada e poi sono rientrati in gioco, lei grazie ai voti degli altri naufraghi che l’hanno eletta capo lui grazie alla produzione. Ma i televoti non li hanno mai ripescati, e c’è chi è già pronto a rispedirli sull’altra isola. Quella sulla quale si rischia l’eliminazione, per intenderci.

