Laura Maddaloni contro Luxuria: “Pessimo gusto”, e Barbara reagisce così

Laura Maddaloni dopo l’Isola è sbarcata a Pomeriggio 5. Oggi è stata ospite di Barbara d’Urso per parlare della puntata di ieri sera, durante la quale si è scontrata con Vladimir Luxuria faccia a faccia. Tra le due c’erano già stati scontri in precedenza, questo perché Laura si è lamentata del comportamenti di Luxuria nei suoi confronti. E nei confronti del marito Clemente Russo. Eppure, Vladimir non fa altro che il suo lavoro: l’opinionista. E non deve essere imparziale: non è richiesto a nessun opinionista in nessun reality show. Forse la Maddaloni non ne ha mai guardato uno? Lei ha spiegato le sue motivazioni anche oggi a Pomeriggio 5.

Barbara ha mostrato prima una clip sulla puntata di ieri sera, quando al suo arrivo in studio Laura ha attaccato Vladimir rea, secondo lei, di avercela con lei. Manco a dirlo, Luxuria si è difesa benissimo ma tra le due non è ancora finita. Questa è la sensazione al momento, visto che Laura Maddaloni ha attaccato Luxuria anche a Pomeriggio 5:

“Ho trovato di pessimo gusto. Ho guardato i social e ho la conferma, il suo atteggiamento quando sono uscita dall’Isola […] fare smorfie dietro quando avevo finito il mio percorso, esagerare, lo trovo di pessimo gusto”

Arianna David è intervenuta per difendere Vladimir, quindi ha ricordato alla Maddaloni che Luxuria è stata chiamata a fare l’opinionista. E c’è da dire che si sta rivelando una delle migliori negli ultimi reality Mediaset. “Tu ci devi stare, ti sei messa in gioco, non è che puoi piacere a tutti”, ha detto Arianna a Laura. Quest’ultima ovviamente non era d’accordo: “Hai seguito tutto? Sì? No, ti sei persa qualche pezzo. Ora ti spiego. Vladimir per me è come un arbitro, può parlare di quello che vede ma non far trasparire una sua preferenza. Ha esagerato”. Anche la David ha ricordato che Laura è una sportiva e invece ha dimostrato scarsa sportività all’Isola dei Famosi.

Anche quando Arianna David le ha fatto notare che ha sbagliato il modo di rapportarsi con il pubblico, Laura l’ha ripresa: “Stai sbagliando per l’ennesima volta”. Si è lamentata poi del fatto che Vladimir le abbia dato dell’aggressiva, cosa confermata però anche nello studio di Pomeriggio 5: “Tu sei passata per aggressiva”, le hanno fatto notare. “Non è così”, ha risposto la diretta interessata. Ancora una volta Laura Maddaloni ha messo in mezzo i social, che però deve aver guardato male:

“Prima dello scontro con Vladimir praticamente sui social non c’era nessun pregiudizio e nessun messaggio negativo su di me. Nel momento in cui lei ha parlato c’è stata una risonanza, giustissima perché ha un ruolo importante, doveva attenersi a dare un’opinione”

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, le ha detto che non c’entrava nulla la discussione con Vladimir perché sui social già erano contro di lei. Anche per lo scontro con Guendalina, per esempio. Pure Rosanna Cancellieri ha bacchettato Laura Maddaloni dicendo che Luxuria ha semplicemente fatto il suo lavoro e non deve essere un arbitro imparziale. Sentendo queste parole, Laura si è smentita da sola: “Non doveva essere un arbitro, si è trasformata in un arbitro”. Poco prima, però, aveva detto che secondo lei Vladimir è un arbitro che non doveva far trasparire preferenze. Valentina Persia le ha fatto notare che il pubblico non si lascia influenzare da nessuno. A Pomeriggio 5 erano tutti contro Laura Maddaloni: nessuno era d’accordo con lei. Darà la colpa anche di questo a Luxuria?

Barbara ha prima elogiato Clemente e Laura come sportivi e ha evitato in un primo momento di intervenire sulla diatriba con Luxuria. Quando però la sua ospite è tornata sull’argomento, anche Barbara d’Urso ha difeso Luxuria: