Nuovo appuntamento con la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La diciassettesima puntata si è aperta con Ilary Blasi, che ha fatto il suo ingresso, accolta da una standing ovation. La padrona di casa ha annunciato “una rivoluzione su Playa Sgamada“, introducendo poi i suoi fedeli compagni di avventura, ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Si è poi collegata con Alvin, il quale, dopo aver risposto al saluto, ha aggiornato sulle condizioni di alcuni naufraghi.

Nic si è presentato con le stampelle, a causa di un infortunio riportato al piede. L’inviato ha poi fatto chiarezza su Roger, che ha subito una distorsione della caviglia ma è in rapida ripresa. Tuttavia, si è trovato costretto a saltare questa puntata. Fortunatamente, Guendalina si è ripresa, tornando ufficialmente in gara.

Lo show è poi entrato nel vivo: la conduttrice ha spostando l’attenzione sull’atteso confronto tra Mercedesz e Nicolas Vaporidis. Al termine, ha poi chiesto ad Edoardo di prendere una posizione a favore di uno di due. Senza alcun dubbio, Tavassi si è rivolto verso Nicolas, affermando di fidarsi del naufrago. Un gesto che ha suscitato lo sconforto della Henger.

Nuovi naufraghi e una sorpresa per Carmen e Alessandro

La puntata è poi proseguita, assistendo all’entrata di due dei quattro nuovi naufraghi annunciati: Luca Daffrè e Gennaro Auletto. Approdati in Palapa, i due hanno conquistato fin da subito l’attenzione della platea femminile, in particolar modo quella di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. Quest’ultima è stata poi al centro di un’interrogazione incentrata sulle favole, che ha riadattato a modo suo.

Insieme al figlio Alessandro, ha ricevuto una gradita sorpresa poco dopo. Ilary Blasi ha fatto andare i due nella zona nomination e lì si sono potuti collegare con Carmelina, figlia minore della showgirl. La piccola ha incoraggiato i propri parenti, destando la loro commozione, in particolar modo quella di Alessandro che si è schiaffeggiato per non cedere.

Blind abbandona la Palapa

L’emozione ha lasciato spazio al fatidico momento dell’eliminazione nella Palapa: in nomination erano Lory Del Santo, Nic, Blind e Vaporidis. A lasciare la Palapa, alla fine, è stato Blind. Quest’ultimo ha riservato il “bacio di Giuda” a Mercedesz, “in difesa di Edoardo“.

Ilary ha poi introdotto la prova ricompensa: i naufraghi, compresi i due nuovi arrivati, hanno dovuto comporre un puzzle gigante in cinque minuti, coadiuvati da Carmen Di Pietro, che li ha guidati nella composizione del disegno. In palio, la produzione ha messo delle coperte. Purtroppo per i concorrenti in gara, la prova non è stata superata. Edoardo non ha retto e a causa della difficoltà dell’immagine scelta.

La delusione per la prova ricompensa è stata però soppiantata dall’ingresso degli altri due naufraghi: Marco Maccarini e Pamela Petrarolo. I due sono giunti con un dono per i propri compagni di avventura, a loro insaputa, come ha precisato Alvin. Sono stati infatti chiamati a mettersi d’accordo per conferire a uno dei concorrenti l’immunità: la loro scelta è ricaduta Lory Del Santo. “Non mi lasciano mai in pace, sono in nomination ogni volta. Sto combattendo una guerra che non si capisce… loro continuano a votarmi. Finalmente!“, ha affermato la naufraga.

Marialaura e Alessandro riconfermati come leader

Ilary Blasi si è agganciata a questo sfogo, mostrando una clip con protagonista la naufraga, indubbiamente la più votata di questa edizione. Ne è nata dunque una discussione, durante la quale Lory Del Santo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, tuonando: “Nicolas mi attacca solo perché esisto. Non ho mai parlato male di Nicolas e di nessuno!” La naufraga ha avuto da ridire anche su altri, tra cui Edoardo e Carmen. Anche Marialaura De Vitis è andata contro di lei, confessando: “Io non ho nulla contro Lory ma ho notato questo atteggiamento di andare a parlare male con altri naufraghi.”

L’attenzione si è poi spostata su Marialaura, Alessandro e Carmen. Il ragazzo ha infatti messo le mani avanti con la conquistadora, decidendo per ora di non volerla conoscere sotto un’ottica sentimentale. Poco dopo, Ilary Blasi ha annunciato la prova leader, disputata con la “modalità” del Girarrosto. Nel frattempo, la conduttrice si è poi collegata con i naufraghi presenti a Playa Sgamada, ovvero Licia, Clemente, Fabrizia, Marco ed Estefania. Dopo ciò, ha indetto un televoto lampo.

A decidere chi mandare alla prova ci hanno pensato gli stessi naufraghi ma, dopo quattro pareggi, la decisione è spettata ai leader uscenti, ovvero Alessandro e Marialaura. Ancora una volta, Marialaura e Alessandro si sono trovati a disputare la carica di leader. I due hanno resistito ben oltre il tempo limite di sei minuti, venendo entrambi riconfermati. La coppia ha potuto regalare un aperitivo a quattro altri naufraghi: la scelta è ricaduta su Nicolas, Edoardo, Guendalina e Carmen.

Nel frattempo, in Palapa hanno fatto il loro arrivo i naufraghi di Playa Sgamada, ovvero, Licia, Clemente, Fabrizia, Marco ed Estefania. Ilary Blasi ha chiuso il televoto lampo, comunicando i risultati. A spuntarla è stato Marco Cucolo, che è ufficialmente rientrato in garai. La padrona di casa ha poi comunicato il nome del naufrago che ha dovuto abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi: alla fine, è stato Clemente Russo a perdere.

I leader sono stati poi chiamati a fare un nome tra le tre naufraghe di Playa Sgamada per sostenere un duello sul Girarrosto: i due hanno optato per Licia Nunez. L’attrice, a sua volta, ha avuto la possibilità di fare il nome della sua sfidante: la sua decisione è ricaduta su Estefania. Ciononostante, la Nunez ha specificato di non poter sostenere la prova, lasciando dunque la possibilità alla modella e Fabrizia: a vincere è stata Estefania che è rientrata in gioco. Fabrizia e Licia hanno dunque traslocato su un’altra Isola.

Intanto, in studio Ilary Blasi ha accolto Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa contro Vladimir Luxuria, cogliendo come occasione una domanda posta dall’opinionista: “Quando ho visto che fin dal primo giorno mi hai punzecchiata, ci sono rimasta male. Da te che hai combattuto sempre contro l’ignoranza della gente, tu hai fatto lo stesso con me. Mi hai dato della persona aggressiva.”

Le nomination

Guendalina ha fatto il nome di Mercedesz.

Edoardo ha nominato Mercedesz.

Carmen ha nominato Mercedesz.

Nicolas ha nominato Mercedesz.

Marco Cucolo ha nominato Nicolas.

Mercedesz ha nominato Guendalina.

Lory Del Santo ha nominato Nicolas.

Estefania ha nominato Nicolas.

I nuovi arrivati hanno invece fatto le nomination palesi. Marco Maccarini ha nominato Mercedesz. Così anche Luca, mentre Gennaro ha fatto il nome di Guendalina. Infine, Pamela Petrarolo ha mandato in nomination la Henger. Mercedesz è andata dunque al televoto contro Nicolas, scelto dai leader Alessandro-Marialaura.

Nel frattempo, anche il nome di Vaporidis si è aggiunto alla (lunga) lista degli infortunati. Il naufrago ha difatti sbattuto il piede contro una radice. Nel corso del turno di Estefania, Ilary Blasi è caduta rovinosamente dallo sgabello ed è stata soccorsa prontamente da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La padrona di casa ha poi accolto Blind, Fabrizia e Licia sulla nuova spiaggia, rinominata infine Playa Sgamadissima.