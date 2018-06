Luigi Mastroianni, l’ultima promessa: il post, critiche e risposte

Luigi Mastroianni, l’ultima promessa: il post, le critiche e le risposte dell’ex scelta di Sara Affi Fella

Sembra che Luigi Mastroianni voglia completamente voltare pagina dopo la chiacchierata storia lampo di Uomini e Donne vissuta con Sara Affi Fella. Così poche ore fa, attraverso i suoi profili social, ha scritto un post dove ha ripromesso di voler cambiare atteggiamento, sottintendendo di non voler più essere al centro di polemiche o altri grattacapi social. Ma, ironia della sorte, proprio sotto al suo ultimo post si è scatenato il malcontento di alcuni follower. Diversi infatti i commenti critici che sono piovuti al suo indirizzo. Il giovane ha cercato di dare spiegazioni e di mettere a tacere le malelingue.

“Voi vivete come vi pare, a me piace vivere così! Mi sono promesso che da ora in poi mi dedicherò a gioire e far gioire!”. Luigi Mastroianni ha scritto il pensiero dopo aver postato una foto sorridente in compagnia di un ragazzo con la sindrome di down. La promessa di dedicarsi a gioire e a far gioire senza più preoccuparsi dei fastidi amorosi è stata accolta da alcuni follower in modo entusiasta. Da altri un po’ meno, visto che hanno accusato l’ex corteggiatore di aver sfruttato un’immagine dai ‘like’ facili. “Curatevi la cattiveria” ha risposto Luigi. “Qua tutto tranne che un sorriso forzato” ha spiegato a chi ha sostenuto che avesse fatto un sorriso artificioso. E ancora: “Non uso nessuno. Io li adoro (i ragazzi down, ndr). Ne vado fiero e lo mostro al mondo. per qualsiasi delucidazione c’è un profilo Faceboo. Vedi le date e poi torna a commentare”.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: le ultime news sull’ex coppia

Dunque Luigi vuole far calare il silenzio sulla tanto turbolenta quanto breve storia con Sara Affi Fella. Ed è pure comprensibile visto che negli ultimi giorni i botta e risposta tra i due ex, le frecciate, le dichiarazioni al vetriolo, l’intervento di terzi sulla relazione e tanti altri grattacapi non sono certo mancati. Ad esempio soltanto ieri Sara Affi Fella è tornata ad attaccarlo e lui non ha tardato a replicare. Come se non bastasse, sempre nelle ultime 24 ore è giunta anche la sarcastica opinione di Lorenzo Ricciardi sul tramonto flash della love story. Finita qui? No, pure Nicola Panico, ex di Sara, ha avuto parole non proprio al miele per Luigi.