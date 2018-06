Uomini e Donne, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi se la prende con il suo ex: ecco cosa pensa dell’ex tronista e Nicola Panico

Continua lo scontro social tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. Alla diretta annunciata dall’ex tronista ieri, infatti, è seguita subito dopo anche quella del siciliano che, tempestivamente, ha voluto mettere in chiaro alcune cose. Luigi, nello specifico, ha ancora una volta ribadito il suo pensiero e, pur invitando le persone a moderare i toni, non ha certo risparmiato critiche alla Affi Fella. “Sono stato accusato di essere poco signore perché ho sputtanato la mia intimità su un giornale. E’ stata in realtà proprio la signorina Affi Fella al magazine la scorsa settimana a dichiarare di essere una ragazza all’antica e di non aver fatto niente con me” ha subito chiarito Mastroianni. “Questo volevo dichiararlo anche al suo ex fidanzato che è stata lei a dirlo” ha poi aggiunto Luigi tirando in ballo Nicola Panico.

L’ex di Sara, difatti, in questi giorni è più volte intervenuto per commentare la questione. Questa cosa, stando agli ultmi sviluppi, non deve essere tanto piaciuta al siciliano che, a tal proposito, ha dichiarato: “Trovo stupido e ridicolo che si intromettano altre persone in questa faccenda, ma qualcuno, in base a come ha parlato, sembrava essere abbastanza documentato”. In merito alla fine della storia con la Affi Fella, in fine, Luigi ha specificato: “Non è vero che ha provato a riallacciare i rapporti”. Gli screenshot? “Ma che li pubblicasse perché fa solo ridere”. Qualora Sara scegliesse di farlo, ha risposto Mastroianni, lui poi sarebbe pronto a controbattere rendendo pubblici i suoi.

Luigi Mastroianni commenta le ultime dichiarazioni di Sara Affi Fella: “A me non va di fare una guerra”

Di continuare a fare polemica Luigi Mastroianni però sembra non avere più voglia. “A me non va di fare una guerra” ha infatti affermato più volte “Io avrò avuto delle colpe, la più importante è averci creduto fin troppo”. L’ex corteggiatore, inoltre, ha più volte ribadito di non avere più intenzione di ritornare sull’argomento e che questa, oggi, sarà l’ultima volta che ne parla. Quello che voleva dire lo ha già detto nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine e oggi la sua opinione non è cambiata.