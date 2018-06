Uomini e Donne, Luigi Mastroianni racconta tutta la verità: quello che è successo dopo la scelta e le accuse dell’ex corteggiatore a Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella sono sicuramente tra i protagonisti di Uomini e Donne più chiacchierati del momento. Subito dopo la scelta, infatti, sono iniziate a circolare voci sul loro conto, tant’è che i fan della trasmissione hanno immediatamente iniziato a parlare di crisi tra i due. Stanco delle polemiche e di tutto quello che è stato detto su di lui e contro di lui, allora, Mastroianni ha voluto raccontare la sua versione dei fatti a Uomini e Donne Magazine. La storia tra lui e Sara? “Non è mai iniziata realmente. Subito dopo la scelta abbiamo trascorso 48 ore insieme. Due giorni in cui abbiamo dormito in camere separate, su richiesta di Sara. Lei mi ha fatto capire tra le righe che non voleva passare la notte insieme a me. Tralasciando la nostra intimità… non comprendevo perché non potessimo almeno dormire insieme. Già da lì, forse, avrei dovuto capire quale piega avrebbe preso questo rapporto”.

Secondo Luigi, dunque, se tra di loro le cose non sono andate per il verso giusto sarebbe per colpa della Affi Fella. “Sara è sempre stata molto distante. Io mi davo da fare in tutti i modi per vederla, mentre lei no. Aveva un atteggiamento disinteressato e forzato. Oggi penso che fin dal primo giorno non le sia mai importato nulla di me come non le importava di Lorenzo Riccardi” ha infatti dichiarato l’ex corteggiatore. Stando a quando dichiarato sempre dal siciliano, inoltre, pare che Sara fosse sempre pronta a rifilargli delle scuse pur di non trascorrere del tempo con lui. “Tutte le volte che la invitavo a Catania faceva la vaga o inventava mille scuse” ha detto Mastroianni “Aveva paura dell’aereo, ma poi per andare ad Ibiza non ci aveva pensato due volte a prenderlo […] ho buttato 7 mesi della mia vita dietro ad una persona a cui non importa nulla di me. Mi sono innamorato della donna sbagliata, Sara è una grande delusione”.

Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella: l’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine

Alla luce di quanto emerso, dunque, verrebbe da chiedersi come mai (almeno inizialmente) sia Sara che Luigi abbiano rilasciato dichiarazioni importanti facendo credere ai fan di essere molto innamorati, quando in realtà le cose non andavano poi così bene. Ebbene, anche su questo punto, Mastroianni ha voluto dire la sua a Uomini e Donne Magazine. “Ero troppo coinvolto per capire la verità. Dopo ogni discussione mi diceva che le cose sarebbero cambiate e volevo crederle. Ho iniziato persino a pensare di essere io l’esagerato. Ma la verità è che a lei di me non importava nulla” ha dichiarato “Ha scelto solo per portare a termine il percorso, ma senza nessun sentimento. Neanche quando sono stato male di salute ci siamo sentiti: lei l’ha scoperto più avanti. Nel frattempo pensava a divertirsi a Ibiza”.