Uomini e Donne news, Sara attacca Luigi: “Certe cose non andavano dette”

News Uomini e Donne, la diretta di Sara Affi Fella su Instagram: cosa ha detto sulla rottura con Luigi Mastroianni

Dopo l’intervista di Luigi Mastroianni su Uomini e Donne Magazine, Sara Affi Fella ha voluto dare la sua versione dei fatti tramite una diretta su Instagram. E l’ex tronista non ha risparmiato le frecciatine nei confronti del suo ex corteggiatore. L’ex protagonista di Temptation Island ha rimarcato di essere stata lasciata dal siciliano e che le sue parole l’hanno ferita parecchio. “Non serviva spiattellare certe cose di coppia”, ha osservato Sara, che ha invitato le persone a non dare per scontato tutto quello che vedono e soprattutto per buoni tutti quelli che si mostrano in questo modo. “Quando leggo dei pensieri sul fatto che io quella notte non ho dormito con Luigi è perché Sara è fatta così e trovo squallido raccontare dei particolari intimi e spiattellarli a un giornale. La seconda cosa molto molto importante è che ho avuto un solo uomo nella mia vita, c’ho messo tre anni e non capisco perché debba concedermi così facilmente a un ragazzo che fondamentalmente non conosco”, ha fatto sapere la modella di Venafro.

Sara Affi Fella ha poi rivelato di aver saputo dei problemi di salute di Luigi solo quando era a Ibiza con le amiche, tra cui Valeria Bigella. “Io non lo sapevo che stava male, l’ho scoperto da Instagram e ho gli screenshot. Ho scoperto così che quello che allora era il mio fidanzato stava male attraverso Instagram e attraverso voi. Avete ascoltato solo la versione di una persona che sa fare la vittima!”, ha dichiarato Sara. “Voi avete capito perché le cose sono finite? Perché la storia non andava proprio, perché lui era una persona assente, buona solo a lamentarsi dalla mattina alla sera. A Catania sono stata invitata solo una volta, quando ero a Brescia da mia nonna che stava male”, ha aggiunto la giovane.

È guerra tra Sara e Luigi di Uomini e Donne dopo la scelta

E poi ancora: “Sono stata lasciata senza motivo, perché ero io l’unica a voler chiarire. Anche io sono stata male, non solo lui, anche io ho un cuore. Determinate cose non me le aspettavo, ma va bene così. Mi ha lasciato perché dice che non gli davo delle comprensioni, che non lo calcolavo, invece era l’esatto contrario, è lui che era totalmente assente. La differenza sta nel fatto che se io sto male, non mi metto a fare la vittima su Instagram”. Nonostante tutto, Sara non è pentita della scelta fatta a Uomini e Donne: “Io ho scelto la persona che volevo. Se poi non è andata non posso farci nulla”.

Sara Affi Fella: “Non sento più il mio ex Nicola Panico”

Nel corso della diretta su Instagram, Sara Affi Fella ci ha tenuto a ribadire di essere single e di non sentire nessuno. Né l’ex fidanzato Nicola Panico, né tanto meno l’ex corteggiatore Lorenzo Riccardi. Nessuna liason con Francesco Monte: i due sono solo amici, visto che Sara fa parte dell’agenzia del fratello del pugliese.