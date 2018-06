Uomini e Donne, al botta e risposta tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni segue la reazione di Lorenzo Riccardi: il video dell’ex corteggiatore

La fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non poteva non coinvolgere, anche indirettamente, Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatore, infatti, sulla ragazza e sul suo rivale a Uomini e Donne è tornato ancora una volta a dire la sua. E così, mentre tra Sara e Luigi andava avanti sui social uno scontro senza esclusione di colpi, Lorenzo su Instagram ha pubblicato un video che di certo non ha lasciato spazio all’immaginazione. “Ragazzi io vi volevo ricordare che non abbiamo ancora finito di ridere, rideremo ancora” ha dichiarato divertito pochi minuti fa Riccardi. Lo stesso, inoltre, alla fine ha anche chiuso il suo messaggio firmandosi “Il veggente”.

Come molti probabilmente già sanno, infatti, quando le prime voci sulla fine della relazione tra la Affi Fella e Lugi Mastroianni erano state confermate l’ex corteggiatore aveva ironicamente commentato la cosa autoproclamandosi “Veggente”. D’altronde, sia prima che dopo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi aveva più volte ribadito di non credere molto alla coppia formata da Sara e Luigi. A tutto quello che sta succedendo, però, quest’ultimo ha deciso di reagire con i suoi soliti modi di fare. Alla sua provocazione ne seguirà un’altra dei diretti interessati? Staremo a vedere.

Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne commenta così la fine della storia tra Sara e Luigi: “E poi ero io a essere lì solo per il trono!”

Come già accennato sopra, questa non è la prima volta che Lorenzo Riccardi interviene per dire la sua su Sara Affi Fella e Luig Mastroianni. Nei giorni scorsi, infatti, dopo aver accusato Sara di non essere mai stata interessata a nessuno, ha dichiarato: “E poi ero io a essere lì solo per il trono! Lei (Sara ndr) non voleva nessuno! “.