Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi commenta la rottura tra Sara e Luigi

News Uomini e Donne: Sara e Luigi si sono lasciati, la reazione di Lorenzo Riccardi

Sara e Luigi di Uomini e Donne si sono ufficialmente lasciati. E Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della modella di Venafro, non ha potuto fare a meno di commentare la notizia. Del resto il giovane non ha mai nascosto di provare interesse per l’Affi Fella anche dopo la non scelta. Oggi Lorenzo appare soddisfatto: come aveva previsto da mesi, la storia tra l’ex tronista e il siciliano non è durata più di una manciata di settimane. “Comunque, ragazzi, mi sa che cambierò lavoro: sensitivo a vita!”, ha scherzato Lorenzo in una storia di Instagram. Poi in una diretta con i follower non ha risparmiato qualche frecciatina a Sara Affi Fella.

“No, ma lei non voleva nessuno! Non hai capito, forse non ti è chiara questa cosa… Le persone poi mi vengono a dire che io sono stato falso, che io sono qua, che io sono là… perché non sapete mai cosa dirmi. […] E poi ero io a essere lì solo per il trono!”, ha detto Lorenzo Riccardi sottolineando che Sara era a Uomini e Donne solo in cerca di visibilità. L’ex corteggiatore è addirittura intervenuto nella diretta dell’Affi Fella – quella nella quale la ragazza ha spiegato i motivi dell’addio con Luigi Mastroianni – scrivendo: “Ma sei sempre stata single…”.

Uomini e Donne news: Sara non replica a Lorenzo

Sara Affi Fella ha deciso – almeno per il momento – di non replicare alle frecciatine e insinuazioni di Lorenzo Riccardi. Lo stesso ha fatto Luigi Mastroianni, al momento affranto e deluso da come sono andate le cose con l’ex tronista di Uomini e Donne.