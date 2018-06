Uomini e Donne, Sara e Luigi si sono lasciati: le dichiarazioni ufficiali

Uomini e Donne, Sara e Luigi non stanno più insieme: cosa ha detto lui e cosa ha detto lei

È ufficiale: Sara e Luigi di Uomini e Donne non stanno più insieme. A quanto pare i due non hanno superato la crisi che li ha colpiti subito dopo la scelta al Trono Classico. L’annuncio ufficiale è arrivato su Uomini e Donne Magazine, il giornale della trasmissione di Maria De Filippi, al quale l’ex corteggiatore ha confessato di aver preso un abbaglio con l’ex tronista. “Mi sono innamorato della donna sbagliata…”, ha detto il bel siciliano. Per sapere di più delle dichiarazioni di Luigi toccherà attendere giovedì 28 luglio, quando la rivista edita da Mondadori sarà distribuite nelle edicole di tutta Italia. Nell’attesa, Sara Affi Fella ha dato la sua versione dei fatti con una diretta su Instagram.

“Ho un’idea precisa del rapporto che voglio, i problemi in una storia vengono sempre dopo, sono una persona difficile e complicata, tra me e Luigi ci sono state incompatibilità caratteriali. È normale che due ragazzi di 20 anni possano non trovarsi, questo è quello che è successo. Tutto è stato gestito male, è stato tutto amplificato. Io non ho mai detto parole che non sentissi, il nostro rapporto non ha funzionato perché ho ricevuto delle mancanze. Entrambi abbiamo avuto mancanze. Amare è un’altra cosa”, ha detto Sara di Uomini e Donne ai suoi follower.

Uomini e Donne: Luigi e Sara sono rimasti in buoni rapporti

Sara Affi Fella ha ribadito che la storia con Luigi Mastroianni è finita in armonia. “Ci siamo lasciati in modo maturo, ci rispettiamo”, ha puntualizzato l’ex protagonista di Temptation Island. La giovane di Venafro ha inoltre aggiunto che al momento è single: “Non sento e non vedo nessuno, al contrario di quello che dicono le malelingue”.