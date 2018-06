Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!”

Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere all’ex tronista, nello specifico, è stato proprio Luigi Mastroianni. Alle accuse della Affi Fella, infatti, quest’ultimo ha controbattuto raccontando la sua versione dei fatti e, nel farlo, ha tirato in ballo anche l’ex di lei, Nicola Panico. Il motivo? L’ex corteggiatore l’ingerenza del calciatore sulla fine della sua storia con Sara Affi Fella pare proprio non l’abbia gradita. A tal proposito, infatti, Luigi Mastroianni parlando dell’ex della sua ex ha dichiarato: “Trovo stupido e ridicolo che si intromettano altre persone in questa faccenda, ma qualcuno, in base a come ha parlato, sembrava essere abbastanza documentato”.

Le parole di Mastroianni però devono essere arrivate dritte alle orecchie di Nicola Panico che, sempre sui social, ha voluto rispondere a suo modo al siciliano. “Sei l’ultima persona che può parlare di ex… visto che fino a poche sere fa eri in compagnia della tua!!!” ha scritto Nicola su Instagram stories. “Sei l’unico che sta speculando su questa situazione” ha poi aggiunto l’ex volto noto di Temptation Island “Continua a farti il Botox e a fare la vittima (che non sei) e a fare serate! Del resto era quello l’unico motivo per cui sei andato a Uomini e Donne”. Alla fine del suo messaggio, inoltre, Nicola Panico ha anche aggiunto “Fa l’omm”.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e Nicola Panico: le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatore

A far perdere le staffe a Nicola Panico deve essere stata l’ultima diretta Instagram pubblicata da Luigi Mastroianni. “Sono stato accusato di essere poco signore perché ho sputtanato la mia intimità su un giornale” ha dichiarato l’ex corteggiatore “E’ stata in realtà proprio la signorina Affi Fella al magazine la scorsa settimana a dichiarare di essere una ragazza all’antica e di non aver fatto niente con me… Questo volevo dichiararlo anche al suo ex fidanzato”. A queste parole, dunque, Nicola Panico ha voluto rispondere a suo modo. Seguirà la replica di Luigi o, come promesso, lui della storia non tornerà a parlare più?