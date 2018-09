Lorella Boccia è la nuova conduttrice del daytime di Amici

Stefano De Martino ha lasciato Amici di Maria De Filippi: al suo posto Lorella Boccia

Altro che Pamela Camassa, la nuova conduttrice del daytime di Amici è Lorella Boccia! A confermarlo il sempre informato blogger Davide Maggio, che ha puntualizzato che la ballerina prenderà il posto di Stefano De Martino. Quest’ultimo, dopo aver lasciato anche l’Isola dei Famosi, è al lavoro su un nuovo progetto top secret per il quale sta studiando il francese. Ma Lorella non sarà da sola: al suo fianco i riconfermati Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Al momento la diretta interessata non ha ancora confermato la notizia ma qualche settimana fa aveva annunciato sul suo profilo Instagram grosse novità. Per la 26enne campana si tratta di un ritorno a casa: è stata proprio Maria De Filippi a lanciarla nel mondo dello spettacolo nel 2012.

Lorella Boccia ha già condotto altri programmi tv

Lorella Boccia conduttrice non è una novità: la ballerina ha condotto già qualche anno fa Colorado su Italia Uno. E ha recitato nella pellicola americana Step Up. Insomma, un’artista a 360 gradi, che sta pure per sposarsi. Lorella ha infatti accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Niccolò Presta – figlio del più famoso Lucio, marito di Paola Perego e manager di molti Vip. Le nozze, come svelato di recente dal promesso sposo su Instagram, si terranno la prossima estate a Roma.

Amici riparte a novembre ma senza alcuni Professori

Non solo Stefano De Martino: ad Amici 18 mancheranno pure alcuni Professori. Stando alle ultime indiscrezioni, non saranno più presenti le cantanti Paola Turci e Giusy Ferreri.