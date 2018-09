Amici di Maria De Filippi, ultime news: due professori lasciano il programma

Amici di Maria De Filippi, novità e aggiornamenti su pomeridiano e serale: due professori lasciano il programma

Novità e cambiamenti in arrivo nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. A Mediaset, infatti, pare che si stiano definendo gli ultimi dettagli del talent show proprio in questi giorni. Partiamo però prima dalle cose che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero rimanere le stesse. Secondo Tvblog.it, nello specifico, quest’anno Amici si aprirà come al solito con la puntata pomeridiana del sabato su Canale 5. Il programma, inoltre, si arricchirà quotidianamente con i contenuti del day time in onda su Real Time. Confermato anche il serale che, dopo questa prima fase, verrà scontrarsi e confrontarsi i ragazzi e le ragazze della scuola in prima serata. Il cambiamento più importante, invece, pare che investirà la squadra dei professori. L’addio di due di loro, come scritto su Blogo, sembrerebbe essere ormai certo.

Amici 18: Paola Turci e Giusy Ferreri lasciano la trasmissione di Maria De Filippi

I due professori che lasceranno Amici quest’anno fanno parte del team di canto e, secondo Blogo, sarebbero Giusy Ferreri e Paola Turci. La rosa degli insegnanti che seguiranno gli allievi della scuola, però, pare che sia ancora in fase di aggiornamento. Sui nomi dei professionisti e delle professioniste che faranno da mentori e maestri ai ragazzi di Amici sarebbe ancora tutto da decidere. L’intenzione di Maria De Filippi e della produzione, però, rimane oggi quella di portare nel programma altri (e diversi) volti noti rispetto a quelli delle edizioni passate. Confermati i nomi di quelli che andranno via, dunque, non ci resta che aspettare per scoprire chi è che resta e chi, invece, arriva.

Amici 18: cambiano anche i conduttori del day time

Cambio di guardia anche per i conduttori del day time di Amici che, quest’anno, non vedrà più come protagonisti Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Chi prenderà, allora, il loro posto? Per un certo periodo, sul web, si è fatto il nome di Pamela Camassa, showgirl e compagna di Filippo Bisciglia. Nel giro di pochi giorni, però, questa notizia è stata poi prontamente smentita. Tutto, anche in questo caso, pare che sia ancora da decidere.